Kelkit ketesi tarifi: Coğrafi işaret belgeli Kelkit Ketesi yok satıyor

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde yapılan, coğrafi işaret belgeli Kelkit Ketesi hem lezzeti hem de doyuruculuğuyla vatandaşların büyük beğenisini kazanıyor.

Kelkit ilçesinde yüzlerce yıldır süt ve tereyağı katılarak yapılan Kelkit Ketesi hem lezzeti hem de doyuruculuğuyla vatandaşların büyük beğenisini kazanıyor. Yaz aylarında ilçede satış rakamlarının 3 bine kadar çıktığı ürün, geçtiğimiz aylarda coğrafi işaret belgesi alarak, Doğu Karadeniz'in 57'nci, Gümüşhane'nin ise 11'inci coğrafi işaretli ürünü oldu.

Kelkit Ketesi’nin özellikle il dışından gelen vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladığını dile getiren Kelkit Ticaret Odası Başkanı Mustafa Servet Daltaban, ürünün Türkiye ekonomisinde önemli değeri olan bir ürün olduğunu ve bölge ekonomisine de çok büyük katkılar sağlayacağını belirtti.



“Bölge ekonomimize ciddi katkılar sunacağını düşünüyoruz”

Coğrafi işaret belgesi alan Kelkit Ketesi’nin bölge ekonomisine ciddi katkılar sağlayacağını söyleyen Kelkit Ticaret Odası Başkanı Mustafa Servet Daltaban,’’ Kelkit ketemizi koruma şemsiyesi altına almak, hem gelecek kuşaklarımıza aktarmak hem de yerelden çıkıp ulusal anlamda pazarlama ağını genişletmek adına coğrafi işaret aldık. Kelkit Ketesi Türkiye ekonomisinde önemli değeri olan bir ürünümüz. Özellikle yaz aylarında günde ortalama 3 bin adet satılan bu ürünün ekonomik değeri bölgemiz için aylık 600 Bin TL civarında. Gümüşhane Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hasan Ayaydın hocamızın da katkılarıyla birlikte çok kısa bir sürede coğrafi işaret tescilini kazandık. Biliyorsunuz artık coğrafi işaret kavramı kırsal kalkınma modellerinde ana aktör haline geldi. Biz de bu lige yeni bir yeni bir oyuncu sunduk. Kelkit Ketesi güçlü bir oyuncu, kaliteli bir oyuncu, mayası da sağlam güveniyoruz. İnşallah bölge ekonomimize, katma değerimize ciddi katkılar sunacağını düşünüyoruz’’ dedi.



“Vatandaşlar bizim yaptığımız keteyi beğenerek yiyor”

Vatandaşlar tarafından Kelkit Ketesi’ne büyük ilgi olduğunu anlatan fırın işletmecisi Özcan İnci ,’’Kete serüvenine 20 yıl önce başladık. Dışarıdan gelen gurbetçi hemşerilerimizin yıllardır özlemini çektiği bu keteyi nasıl geliştirebiliriz, nasıl daha güzel damağa hitap edebiliriz, insanlarda daha kalıcı nasıl bir etki bırakabiliriz diye mücadele veriyorduk. Yaptığımız keteler beğeniyle tüketiliyor. Ketenin ayrı bir lezzeti olduğunu söylüyorlar. Annelerimizin, nenelerimiz yaptığı kete tadını bulabiliyorlar. Ketede organik tereyağı, organik süt kullanıyoruz. Daha lezzetli olması açısından ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Özellikle kadınların kendi emekleriyle, kendi çabalarıyla birlikte yaptığımız mücadelede başarıya ulaştık zannediyorum. Gösterdiğimiz gayretin, çabanın meyvelerini almaya başladığımızı zannediyorum. Çünkü tescillenmesinin Kelkit açısından hem kendi açımızdan hem de ekonomimiz açısından katkı sunduğunu düşünüyorum. Dışarıdan gelen yabancılar olsun, tanıdıklar olsun keteyi yedikçe daha da bizi gururlandırıyorlar. Tereyağını doğal kullanıyoruz Kelkit’imizin yerli yaylalarında yayılmış ineklerinden. Köylerde yapılan ketenin lezzetini bulmak için elimizden gelen bütün mücadeleyi veriyoruz. Taş fırında pişiriyoruz, onunda illaki katkısı çok büyük. Köydeki lezzeti bulduğumuzu zannediyorum" diye konuştu.



“20 yıldır Kelkit Ketesi yapıyoruz”

Kelkit Ketesi’nin yapımının zor olduğunu fakat yaparken büyük keyif aldıklarını belirten Saniye Durmuş, “ 20 yıla yakındır kete yapıyoruz. Ailecek başladık bu işe. Köyde de yapıyorduk ama yiyeceğimiz kadar yapıyorduk. Fakat şimdi daha çok yapıyoruz. Hamurunu yoğuruyoruz, açıyoruz, yağlıyoruz yani kadın eli değiyor. Sabah saat 9 civarı geliyoruz hamurumuzu yoğuruyoruz sonra kesiyoruz ardından hamuru dinlendiriyoruz 1 saat kadar dinleniyor. Ondan sonra tekrar açmaya başlıyoruz. Dinlenmeden olmaz illa dinlenecek hamur. Dinlendikten sonra açıyoruz yağlıyoruz. Yapımı her ne kadar zor olsa da biz yaparken keyif alıyoruz, yerkende zevk alıyoruz. Biz ketenin yapımını köyde nenelerimizden, büyüklerimizden öğrendik. Bu lezzeti de herkese tattırmak için kendi firmamızda üretmeye karar verdik. Bu iş tek başına yapılacak bir iş değil, birkaç kişiyle yapılabilecek zahmetli meşakkatli bir iş. O yüzden biz çalışıyoruz başarıyoruz da. Coğrafi işaret alması bizim için önemli ne kadar çok satış olursa bizde ona göre motive oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Gümüşhane ketesi tarifi

Malzemeler

1 litre süt

1 paket instant maya

3 yumurta ( beyazlar içine sarilari üzerine )

1 yemek kaşığı tuz

Yarım su bardağı sıvı yağ

İçine sürmek için;

Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı

Yarım su bardağı sıvı yağ

Gümüşhane ketesi tarifi nasıl yapılır?

Hamuru hazırlamak için öncelikle sütü ılık hale getiriyoruz. Yoğurma kabının içinde tüm malzemeleri koyarak hamurumuzu çok sert olmayacak şekilde yoğuruyoruz. 1 saat kadar mayalanmaya bırakıyoruz. Daha sonra portakal büyüklüğünde bezelere ayırıp un yardımıyla çok ince olmayacak şekilde açıyoruz. Arasına sıvı yağ ve tereyağı karışımından sürüp kıvırarak şekil veriyoruz. Üzerine yumurta sarısı sürüp 180 dereceli fırında üzeri kızarıncaya kadar pişiriyoruz.