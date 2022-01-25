"Kelkit ketesi" coğrafi işaret olarak tescillendi! Kelkit ketesi nasıl yapılır?

Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Temmuz 2020'de Kelkit ketesine coğrafi işaret belgesi almak için Türk Patent ve Marka Kurumuna müracaatta bulundu.

Kelkit ketesi, Kurum tarafından "fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar" ürün grubunda 2 Aralık 2021'de tescillendi.

Buğday unu, su, tuz, ekşi maya, yumurta, tereyağı ve sütle hazırlanan Kelkit ketesinin, Doğu Karadeniz'in 57'nci, Gümüşhane'nin ise 11'inci coğrafi işaretli ürünü olduğu belirtildi.

Gümüşhane ketesi tarifi için malzemeler

1 litre süt

1 paket instant maya

3 yumurta ( beyazlar içine sarilari üzerine )

1 yemek kaşığı tuz

Yarım su bardağı sıvı yağ

İçine sürmek için;

Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı

Yarım su bardağı sıvı yağ

Gümüşhane ketesi tarifi nasıl yapılır?

Hamuru hazırlamak için öncelikle sütü ılık hale getiriyoruz. Yoğurma kabının içinde tüm malzemeleri koyarak hamurumuzu çok sert olmayacak şekilde yoğuruyoruz. 1 saat kadar mayalanmaya bırakıyoruz. Daha sonra portakal büyüklüğünde bezelere ayırıp un yardımıyla çok ince olmayacak şekilde açıyoruz. Arasına sıvı yağ ve tereyağı karışımından sürüp kıvırarak şekil veriyoruz. Üzerine yumurta sarısı sürüp 180 dereceli fırında üzeri kızarıncaya kadar pişiriyoruz.