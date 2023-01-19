Kelime-i Şehadet anlamı, yazılışı, okunuşu: Kelime-i Şehadet nedir? Diyanet: Kelime-i şehadet getirmek! Kelime-i şehadet Türkçe!

Kahvaltı Mana olarak Kelime-i tevhid nedir? İmanın özü ve hatta hedefidir tevhit inancı bizler Lâ ilâhe illallah dediğimizde neyin farkına varmalıyız? Tevhidden anlamamız gereken Allah Teala’nın tek ve benzersiz olduğu O’nun diğer varlıklardan ayırmak ve kendisine ihlas ile teslim olmamız gerektiğidir. Kelime-i tevhid iki lafızdan oluşmakta. La ilahe ve illallah’dır. Bir insan ömrü hayatında La ilahe kısmında kalırsa haşa ‘Allah yoktur’ kısmında kalırsa müşrik olarak Allah’ı kabul etmeden kafir olarak hayatını tamamlamış olur. Ama illallah kısmına bağlayabilen insan ancak Allah vardır diyerek Allah’ın varlığını kabul etmiş ve imanı elde etmiş olur.

Sual: (Lâ ilâhe illallah) Tevhid kelimesinin üstünlükleri nelerdir?

Cevap: İmam-ı Rabbani hazretleri Mektûbât kitabının ikinci cild 37. mektupta buyuruyor ki: Rabbimizin “celle sultânüh” gazabını, intikamını söndürmek için (Lâ ilâhe illallah) güzel kelimesinden daha faydalı bir şey yoktur. Bu güzel kelime, Cehenneme götüren gazabı söndürünce, daha küçük olan başka gazaplarını elbette söndürür. Niçin söndürmesin ki, bir kul, bu güzel kelimeyi tekrar tekrar söyleyince, Ondan başkasını yok bilmekte, her şeyden yüz çevirip, hak olan bir mabuda dönmektedir. Gazabının sebebi, kullarının, Ondan başkasına dönmesi, bağlanmasıdır. Mecaz âlemi olan bu dünyada da, bu hâli görüyoruz. Zengin bir kimse, hizmetçisine kırılır, ona kızar. Hizmetçi de, kalbi iyi olduğu için, herkesten yüz çevirip, bütün varlığı ile, efendisinin emirlerine sarılırsa, efendisi, ister istemez yumuşar. Merhamete gelir. Gazabı söner. İşte bu güzel kelime de, kıyamet için ayrılmış olan doksandokuz rahmet hazinesinin anahtarıdır. Küfür karanlıklarını, şirk pisliklerini temizlemek için, bu güzel kelimeden daha kuvvetli, hiçbir yardımcı yoktur. Bir kimse, bu kelimeye inanınca, imanın zerresi hâsıl olur. Bu güzel kelimeye inanarak, kalbinde zerre kadar iman hâsıl eden kimse, kâfirlerin âdetlerini ve şirk pisliklerini yaparsa, bu güzel kelimenin şefaati sâyesinde Cehennemden çıkarılır. Azapta sonsuz kalmaktan kurtulur. Bunun gibi, bu ümmetin büyük günahlarına şefaat edip azaptan kurtaracak en kuvvetli yardımcı, Muhammed Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”dir. Bu ümmetin büyük günahları dedik. Çünkü, önceki ümmetlerde büyük günâh işleyen pek az olurdu. Hatta imanını küfür âdetleri ile ve şirk pislikleri ile karıştıran da az idi. Şefaate en çok ihtiyacı olan bu ümmettir. Önceki ümmetlerde, bazıları küfürde inat etti. Bazısı da, hâlis olarak imana gelip emirlere yapıştı. (Tam İlmihal s. 910)

Kelime-i Şehadet Anlamı

Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka İlah yoktur. Yine şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed (Aleyhisselâm) Allah'ın kulu ve Resuludur (elçisidir). Kelime-i Şahadet getirmeyen bir kimse Müslüman olamaz. Yani Müslümanlığın ilk şartı Kelime-i Şehadet getirmektir.

Kelime - i Şehadet nedir?

Kelime-i Şehadet getirmek

Kelime-i Şehadet: "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü" demektir. "Sahitlik ederim ki Allah'tan baska ilâh yoktur ve yine sahitlik ederim ki Muhammed O'nun kulu ve rasûlüdür'' anlamına gelir.

Kelime-i şehadet anlamı diyanet: Dinî bir terim olarak, “Allah'tan başka ilâh bulunmadığına ve Hz. Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna gönülden inanır, sözle de ifade ederim” anlamına gelen “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh” cümlesinin yerine kullanılır.