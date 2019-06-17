Keleş "İşbirliğimizi artırmaya çalışıyoruz"

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’u ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek görevinde başarılar diledi

Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’u ve Ticaret Sanayi Odası’nı ziyaret etti .Ziyarette Kdz .Ereğli Ticaret ve SanayiOdası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Bakkaloğlu, Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu ve Genel Sekreter Gündüz Acar hazır bulundu.Karşılıklı görüş alışverişi yapılarak değerlendirmelerde bulunulan ziyarette Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş misafirperverliklerinden dolayı Başkan Sarıkurt’a teşekkür etti.Odalar arası iletişimi güçlendirmek, hizmet standartlarını yükseltmek, ortak faaliyetler tertiplemek ve ortak çalışmalar ile daha etkin ve nitelikli projeler üretmek, sosyal ve kültürel faaliyetlerde işbirliği yaparak odaların sosyal kalkınmaya olan katkısını artırmak ve bu ortaklığın bölgelerde bulunan diğer oda ve borsalara örnek olmasını sağlamak amacıyla görüş alışverişinde bulunan ziyaret, Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş’in çeşitli hediyeler takdim etmesi ile son buldu.