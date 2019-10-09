Kelek turşusu nasıl yapılır? Kelek turşusu tarifi

Kış hazırlıkları hanımlar için bitmedi. Salçaları, sosları, menemenlikleri hazırlayan hanımlar şimdiler de ise kolları sıvayım turşularını hazırlamaya başladı. İşte, sofralarınız vazgeçilmezlerinden olan kelek turşusunun tarifi!

Kelek turşusu nasıl yapılır?

Malzemeler:

1 kilo kelek

9-10 adet nohut

5-6 diş sarımsak

2 adet havuç

Yarım demet dereotu

Turşu suyu için;

1,5 litre sıcak su

1 su bardağı sirke

3 yemek kaşığı kaya tuzu

1 yemek kaşığı şeker

Öncelikle kelekleri temizleyerek işe başlayın.

Kelekleri yıkadıktan sonra iki ucunu da kesin.

Ardından keleklere çok derin olmayacak şekilde bıçakla birkaç delik açın.

Havuçları da soyup, iri iri kesin.

Bu arada turşu suyu malzemeleri bir sürahi içerisinde karıştırın soğumaya bırakın.

Turşu suyu soğurken siz kelekleri, havuçları, nohutları ve sarımsakları bir kavanoza yerleştirin.

Kavanoza hazırladığınız suyu doldurun ve son olarak dereotunu yerleştirin.

Kavanozun kapağını sıkıca kapatın.

Turşunuz yaklaşık 20-25 gün içerisinde hazır hale gelecektir.

Şimdiden kolay gelsin.

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