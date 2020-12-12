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Yaşam Kelebeklerin ömrü ne kadardır?
Yaşam

Kelebeklerin ömrü ne kadardır?

Pek çok kişi kelebeklerin 24 saat yaşadığını sanır. Bu yanlış bir bilgidir. Kelebeklerin ömürleri cinslerine göre değişmektedir. Peki, Kelebeklerin ömrü ne kadardır?

Yeniakit Publisher
2020-12-12 20:53:00 -
Kelebeklerin ömrü ne kadardır?

Halk arasında kelebeklerin yalnızca 1 gün ömrü olduğuna dair bir inanış vardır. Peki kelebeklerin ömrü ne kadardır ve hangi kelebek kaç gün yaşar?

Kelebekler ne kadar süre yaşarlar?

Dünya üzerinde bugüne kadar normal ömrü 1 gün olan tek bir kelebek türü bile tespit edilememiştir. Yetişkin kelebeklerin ömrü, türüne bağlı olmak üzere 1 hafta ile 1 yıl arasında değişebilir. Üstelik bu süreye yaşam döngüsündeki "yumurta", "tırtıl" ve "koza" dönemleri dahil değildir. Eğer bu dönemler de dahil edilirse, çoğu kelebeğin ömrü 1 seneyi bulabilir.

Neden kelebekler 24 saat yaşar inanışı doğmuştur?

Bu mitin yayılma sebebi, mayıs sineklerinin ("birgün sinekleri" de denir) kısa ömrü ile kelebeklerin ömürlerinin karıştırılmasıdır. Bu canlılar da metamorfoz geçirirler ve aynı durum geçerlidir: yumurtada birkaç hafta bekledikten sonra, birkaç ay ila birkaç yıl arasında değişen bir süre boyunca "naiad" denen ara basamakta kalırlar. Bu basamakta canlı, ömrü boyunca kozaya girmeden farklılaşır ve sonunda yetişkin hale gelir. Bu yetişkin halde kanatlara sahiptir ve bu formun ömrü 1-2 gün arasında değişir. Ancak genel olarak, tüm basamaklarıyla birlikte bir mayıs sineğinin genel hayatı yıllarca sürmektedir. Dahası, mayıs sinekleri kelebek değildir.

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