Kelebek Mobilya modaya yön vermeye devam ediyor

Marka, trend renkleri ve zengin kombinasyonlarını ön plana taşıyor. Her yaştan ve zevkten kullanıcıya hitap ederken tasarım harikası ürünleriyle mobilya sektörünün trendlerine de yön veriyor.

Yaşam alanlarına dokunuş

2023 yeni koleksiyonunu doğadan ilham alarak hazırlayan Kelebek Mobilya, gösterişten uzak ve minimalist dizaynlarıyla yaşam alanlarına dokunuşlar yapıyor. Marka, global tasarım vizyonuyla da öne çıkıyor. Kendini değerli ve özel hissettiği bir deneyim sunuyor. Keyif veren ve evleri canlı bir yaşam alanı haline getirirken müşterilerine bir tasarım markasıyla yaşamayı vaat ediyor.

Dönüşüm aşamasında

Modanın yön vericisi olduklarını dile getiren Kelebek Mobilya Marka Direktörü Serkan Kaplan, şunları kaydetti: “Yakın zamanda bir dönüşüm sürecine girdik. Kimliğimizi yeniden konumlarken ‘Kelebek Etkisi’ adını verdiğimiz global tasarım vizyonumuzu da küratör Karim Rashid’le markamız içine konumluyoruz. Sektörün öncüsüyüz. Tasarımlarımızın her ayrıntısı keyif almak üzere yapılanır ve markamız yenilikçi bakış açısıyla zamansız kalmayı başarır. Kreatif yönümüz güçlüdür ve keşiflerle dolu bir dünyamız vardır. Bütün bunları harmanlayarak ortaya çıkardığımız global tasarım vizyonumuz eşliğinde dünyaca ünlü isimlerle hazırladığımız yeni konseptlerimiz mağazalarımızda yerini almaya başlıyor. Önümüzdeki süreçte de sektörün tasarım trendlerine yön vereceğimize eminiz.”

Yalın ve fonksiyonel tarzıyla ferah yaşam alanlarını zenginleştiren 2023 Kelebek ‘Öze Dönüş’ koleksiyonu, mağazalarda yerini alıyor.

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