Azerbaycan-Ermenistan arasında imzalanan anlaşmayla birlikte işgalden kurtarılan Kelbecer'i boşaltan Ermeniler, hayvanları telef etti. Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ın zaferini hazmedemeyen Ermeniler, Kelbecer'de evleri yakmış, elektrik direklerini dahi söküp çalmışlardı.

Ermeniler hayvanları telef etti

Azerbaycan'ın tarihi zaferiyle birlikte Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'dan çekilme kararının ardından Kelbecer'i terk etmeye başlayan Ermeni askerler ve vatandaşlar bu kez de at ve eşekleri telef etti.

Bir Rus gazeteci tarafından paylaşılan görüntüde, Ermenilere ait ve eşekleri taşıyamadıkları gerekçe gösterilerek, hayvanların başının kesildiği görüldü.

Azerbaycan 10 gün ek süre verdi

Öte yandan Azerbaycan, iklim şartları ve doğa koşulları nedeniyle Kelbecer'in boşaltılması için Ermenistan'a 10 gün ek süre verdiğini duyurmuştu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "Ermenistan’ın yaşadığı zorluklar ve insani sebeplerden, Azerbaycan Ermenistan’a 10 gün ek süre vermeye karar verdi. Kelbecer’in devir tarihi 15 Kasım’dan 25 Kasım’a ertelendi.” ifadelerine yer vermişti.

Erteleme talebinin Kelbecer’den Ermenistan’a giden tek yoldaki yetersiz geçiş kapasitesi ile bağlantılı olduğunu söyleyen Hacıyev, Azerbaycan’ın insani nedenlerle erteleme talebine onay verdiğini ifade etmişti.

Rusya'nın arabuluculuğunda Azerbaycan ile Ermenistan arasında 10 Kasım'da yapılan anlaşma gereği Ermenistan ordusu, 15 Kasım'da Kelbecer'i terketmeye başlamıştı.