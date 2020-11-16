Kelbecer için 10 günlük ek süre

Azeri Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Erivan’ın Rusya aracılığı ile Kelbecer’den çıkmak için biraz daha süre istediğini, Azerbaycan’ın da insanlık sergileyerek sürenin 25 Kasım’a kadar uzatılmasını kabul ettiğini bildirdi.



Azeriler iyi niyetle sivillerin daha rahat göçmesi için süre verirken Ermeniler kötülüklerine devam ediyor. Evleri, tarihi yerleri, ormanları ve askeri bölgeleri ateşe veren Ermeniler, bölgedeki elektrik hatlarını bile kullanılmaz hale getiriyor.