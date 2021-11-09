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Kadın - Aile Kekreyemiş tozu nedir? Zayıflatır mı?
Kadın - Aile

Kekreyemiş tozu nedir? Zayıflatır mı?

Kekreyemiş tozu sayesinde vücudunuzdaki toksinleri hızlıca atabilecek ve aynı zamanda da kilo verme imkanı yakalayacaksınız.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 17:11:00 - 2021-11-09 17:14:30
Kekreyemiş tozu nedir? Zayıflatır mı?

Kekreyemiş tozu, kekreyemiş meyvesinden elde edilen bir tür besin takviyesidir. Yaban mersini familyasına ait olan bu besin meyve kategorisinde yer alır. Kekreyemiş tozunun içerisinde herhangi bir zararlı madde bulunmaz. Tamamen doğaldır. Kekreyemiş tozu, ilhamını doğadan alan ve doğal içeriği sayesinde metabolizmanızı 5 kata kadar hızlandırarak kilo vermenizi sağlayan bir gıdadır.

Yediğiniz besinlerden kaynaklı olarak vücudumuzda fazlaca ödem oluşur.  O da kilo vermenizin önündeki en büyük engellerden birisidir. Su içmek ödem atmanıza yardımcı olsa da diyet sırasında vücudun bunu yapması biraz uzun sürebilir ve bu da kilo almanızı yavaşlatır.  Yağ yakımının da hızlandırarak sağlıklı bir şekilde kilo vermenizi sağlamaktadır. Kekreyemiş tozu sayesinde vücudunuzdaki toksinleri hızlıca atabilecek ve aynı zamanda da kilo verme imkanı yakalayacaksınız.

B ve C vitaminlerinin vücudumuz için oldukça önemli olduğu bilinmektedir. B vitamini sinir sistemi, beyin, kalp, kas, mide ve bağırsaklarda oluşabilecek komplikasyonların engellenmesinde katkıda bulunan bir vitamin olmakla birlikte c vitamininin de ne işe yaradığını hepimiz bilmekteyiz. kekreyemiş meyvesi B ve C Vitamini Bakımından Zengindir. 

Kekreyemiş tozu nasıl kullanılır?

Kekreyemiş tozu aç karnına kullanıldığında daha hızlı etki göstermektedir.  günde 2 kez aç karnına kullanmanız  önerilmekte ve süt veya 2 kaşık yoğurt ile karıştırıp tüketebilirsiniz

Kekreyemiş tozunun diğer faydaları:

  • Yağ yakıcı özelliği vardır.
  • Metabolizmanızın 5 kata kadar hızlanmasını sağlar.
  • Ödem düşmanı bir tozdur.
  • Bölgesel yağlardan kurtulmanızı sağlar.
  • Tok tutar.
  • Detoks etkisiyle vücudunuzdaki toksinleri atmanıza yardımcı olur.
  • B ve C vitaminleri sayesinde vücudunuzu destekler.
  • İnsülin dengenizi korumaya yardımcı olur.
  • İç organlarınızın yağlanmasını engeller.
  • Gastrit ve reflü gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarına iyi gelmektedir.
  • Öksürük giderici özelliğe sahiptir ve rahat nefes almanıza yardımcı olur.

Kekreyemiş tozunun bu zamana kadar kullanıcılar tarafından bildirilen herhangi bir yan etkisi veya zararı bulunmamaktadır. Kekreyemiş tozunu kullandığınız esnada beklenmeyen bir etki görürseniz kullanmayı hemen bırakınız.

 

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