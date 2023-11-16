Keklik otu kullanımı ve faydaları: ilgi toplayan bitki, birçok rahatsızlıktan kurtaracak! Daha önce çok denendi

Keklik otu, Akdeniz Bölgesinin dışında Asya'da da yetişen keklik otu özellikle İspanyol, Meksika ve İtalyan mutfaklarında çok kullanılıyor. Yemeklerin lezzetini artırmak amacı ile sıkça kullanılan bir baharat çeşididir. Sağlık yönünden ise mide bulantısı, sindirim sistemi sorunlarını, deniz tutması ve diş ağrılarına karşı kullanılmaktadır. Keklik otunun türü çoktur. Ama bunlardan sarı keklik otu en çok kullanılan türüdür. Diğer türlerinin bazıları; Yaz keklik otu adonis aestivalis, Sonbahar keklik otu; Annua (Autumnalis) ateş keklik otu; A. Hammea ve Avustralya keklik otu; microcarpa'yı çeşitleridir.

Keklik otu 20-40 cm boyunda, dikine yükselen ve bulunduğu yerde kümeler oluşturan bir bitkidir. Vatanı Ukrayna ve Rus bozkırları olup zamanla Almanya' ya kadar geniş bir alana yayılmıştır. Yaprakları 2-4 kanatlı tel gibi ince koyu yeşil ya da sarımsı yeşil renkte, sapsız ve gövdeye oturmuş bir bitkidir. Çiçekleri uzun bir sap üzerinde, kupa yaprakları beş adet, sarı renkte, taç yaprakları vardır. 12-20 adet oval, koyu sarı ya da altın sarısı renkte oluyor. 30-60 döllenme tozluğu bulunuyor. Kökleri bir anayumru ve ondan çevresine yayılan saçaklı köklerden oluşuyor. Güneş kaybolduğu zaman ve yağmurlu havalarda hemen çiçekleri kapanıyor.

Keklik otu sadece yemeklerde baharat ve tedavi amaçlı olarak değil ayrıca kimya alanında sabun gibi kozmetik ürünlere koku vermek içinde kullanılmaktadır. Keklik otu yağı da çok kullanılıyor. Keklik otu yağında antimikrobiyel özellikler bulunuyor. İşte bu doğal keklik otu yağı keklik otu bitkisinin çiçek ve yapraklarından damlatılarak elde ediliyor.

Kırmızı keklik otu: Yaprakları uzun bir sap üzerinde karşılıklı ve kanat yaprakları şeklinde ince iplik gibi olur ve koyu yeşil renktedir. Çiçekleri kırmızıdır. Oval 8-12 adet ortada siyah döllenme tozlukları vardır. Bu keklik otu çeşidi sarı keklik otuna göre oldukça zayıf oluyor ve etkisi de hafiftir.

Keklik otunun yetiştirilmesi:

Güneş gören tepelerde, kayalıklarda, taşlık yörelerde ve meralarda kolaylıkla yetişiyor. Şubat ve mart aylarında kasa ve seralarda tohumlarından elde edilen fideler bahçeye ya da tarlaya ekiliyor. Mayıs ve haziran aylarında toplanır. Keklik otu havalı güneşli bir yerde kurutulur ve porselen ya da uygun kaplarda muhafaza edilir. Bitkinin şifalı kısmı yaprak ya da çiçekleri asla güneş altında kurutulmaz ve mutlaka gölgede kurutulması gerekiyor. Ayrıca bitki 5 günde kurudu ise, 2 gün daha fazladan kurutmak daha iyidir. Çünkü birleşimindeki eterik yağları kaybeder ve bitkinin kalitesi düşer. Sadece bitki kökleri güneşte kurutulur ve kurur kurumaz hemen alınır. Keklik otu yapraklarından çay hazırlayarak özellikle hazımsızlık durumlarında kullanabilirsiniz. Keklik otunun yapraklarından elde edilen yağ ise diş ağrısı ve cilt sorunlarının tedavisinde çok faydalıdır.

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Keklik otunun faydaları

Keklik otu mide bulantısına iyi geliyor.

Deniz tutmasına faydalıdır.

Sindirim sistemi sorunlarına iyidir.

Antioksidan olarak vücudu temizler.

Antimikrobiyal olarak cilt yaralarına çok faydalıdır.

Gastrit belirtilerinin azaltılmasında faydalıdır.

Sinüzit hastalığına faydalı oluyor.

Keklik otunun yan etkileri

Keklik otu yağını kullanırsanız mutlaka başka bir yağ ile inceltmeniz gerekiyor. Çünkü etkisi çok fazla oluyor

Keklik otu yağını direk olarak cildinize uygulamayın.

Gebelik durumunda kullanmayın.

Keklik otu yağını ya da kapsülünü de mutlaka karnınız tokken alın.

Egzama bulunan bölgelerde kullanmayın.

Bazı çalışmalar hormon seviyeleri üzerinde etkisi olduğu yönünde sonuçlara sahiptir.

Keklik otu çayı: Keklik otunun zehirli olması nedeni ile çok az miktarda çayı içilebilir. Günde içilecek toplam keklik otu ya da tozu 1 gr'ı geçilmemelidir. Yani günde 3-4 defa içilebilir. Şayet tarife uyulursa yan etkisi yoktur. Fakat aşırı dozda alınırsa zehirleyebilir.