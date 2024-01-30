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Kadın - Aile Kehribar Taşı: çok değerli taş olduğunu düşünüyorlar! Kehribar taşının ilk kez duyacağınız özellikleri
Kadın - Aile

Kehribar Taşı: çok değerli taş olduğunu düşünüyorlar! Kehribar taşının ilk kez duyacağınız özellikleri

Yeniakit Publisher
2024-01-30 01:44:00 - 2024-01-30 02:21:46
Kehribar Taşı: çok değerli taş olduğunu düşünüyorlar! Kehribar taşının ilk kez duyacağınız özellikleri

Yıllarca çıra ve kömür zannedilerek Bayburt'ta yakılan Kehribarın, çok uzun yıllar sonra aslında çok değerli bir taş olduğu ortaya çıktı.

Yıllarca çıra ve kömür zannedilerek Bayburt'ta yakılan Kehribarın, çok uzun yıllar sonra aslında çok değerli bir taş olduğu ortaya çıktı. Türkiye'de en çok bilinen be kullanılan taşlar arasında yer alıyor. Pek çok özelliği ve faydası ile birlikte de değişik alanlarda kullanılıyor.

Kehribar Taşı Nedir?

Çamgiller familyası arasında yer alan kehribar taşı, bir çam türü olarak bilinen pinus Succinifera ağacından fosilleşmiş bir reçine olarak bilinir. Günümüzde pek çok farklı süs eşyası için değerli ve önemli taşlar arasında yer alır. Aynı zamanda açık sarı be üzerinde kızıla doğru devam eden farklı renkleri yer alır. Özellikle yapılan bazı araştırmalar sonucunda, kehribar taşının içinde fosilleşmiş kalıntılar yer alır. Bu şekilde çıkarılan kehribar taşları ise, çok daha değerlidir.

Kehribar Taşı Ne İşe Yarar?

Kehribar taşı, çamgiller familyasına ait olarak bilinen bir değerli yaştır. Kehribar taşı, pinus succinifera aşı verilen bir çam türünden fosilleşmiş olarak bir reçinedir. Milyonlarca yıl içinde oluşumunu tamamlamış olan en değerli ve en önemli taşlar arasında yer alır. cnnturk'e göre: Özellikle de şifalı taş olarak ülkemizde çok meşhur bir hale gelmiştir. Kehribar taşı; hidrojen, süksinik asit, oksijen ve karbon gibi mineraller içerir.

Kehribar taşı, farklı amaçlar için günümüzde sıkça kullanılan ve Türkiye'de çıkarılan değerli taşlar içinde yer alır. Kehribar taşının faydaları ise;

Boğaz enfeksiyonları ile tiroid bezi oluşumunu önler.
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Kehribar taşının iyileştirici özelliği ile alerji sorunundan kurtulma imkanı elde eder.

Astım ve bronşit gibi üst solunum rahatsızlıklarını önlemeye yardımcı olur.

Sindirim sisteminin için çok faydalıdır. Bağırsakların düzenli ve sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar.

Romatizmal ağrıları giderme özelliği vardır.

Melekmişim ve depresyona karşı etkilidir.

Süs eşyası olarak sol bileğe takıldığı zaman depresyonu önler.

Negatif enerjiyi emerek ortadan kaldırır. Aynı zamanda pozitif enerjiye dönüşmesini sağlar.

Elde ettiği ısıdan yararlanarak soğuk algınlığını önler.

Kehribar Taşının Özellikleri Nelerdir?

Kehribar taşı, pek çok faydası ile birlikte insan sağlığı için kehribar taşı çok büyük bir öneme sahiptir. Bedenle temas ettiği andan itibaren ise, etrafa sıcaklık yayar. Aynı zamanda sağlığı bu sayede korur. Özellikle de kehribar taşı, kozalaklı ağaçların reçinesinden oluştuğu için, yakıldığı zaman ortaya çok hoş bir çam kokusu yayar. Tesbih yapımında da çok sık kullanılan kehribar taşı, isteğe bağlı bir şekilde değişik süs eşyaları da hazırlanır. Aynı zamanda olumsuz enerjileri ve duyguları vücuttan uzaklaştırır.

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