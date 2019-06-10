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Kehribar / Amber kolye bebekler için zararlı mı?

Diş çıkaran bebekler için kullanılan kehribar kolyeler hakkındaki gerçekleri biliyor musunuz? İşte, kehribar kolyenin yararları ve zararları!

10 Haziran 2019 Pazartesi 17:07
Kehribar / Amber kolye bebekler için zararlı mı?

Yeni nesil annelerin birçoğu sosyal medyada gördükleri, takip ettiği ünlülerin kullanmayı tercih ettiği ürünlere karşı ilgi duyar oldu. Birçok anne çocukları için kullanacağı ürünlere, uzmanlara danışarak değil sosyal medyaya bakarak karar veriyor. Birçoğunuz denk gelmiştir minicik bebeklerin boynuna takılan kehribar / amber kolyelere. Sosyal medyada aşırı popüler olan bu kolyelerin diş çıkaran bebeklerin ağrılarını hafiflettiği, salyalarını azalttığı iddia ediliyor. Peki, bu kolyeler gerçekten sağlıklı mı?

Taş değil fosil

Öncelikle belirtmek gerekirse kehribar taş değil fosildir. Kehribarların içerisinde süksinik asit bulunuyor. Bu asit vücut tarafından emiliyor. Ağrı kesici özellik gösteren bu asit, kehribar kolye vasıtasıyla sürekli olarak bebeğin vücuduna işliyor. Hal böyle olunca da bebeğin diş çıkarma süreci daha hafif geçiyor.

Kehribar / Amber kolye zararlı mı?

Yapılan araştırmalar kehribar kolyelerin bebekler için faydalı olduğu yönündeki söylemleri kesinlikle desteklemiyor. Süksinik asitin ise zamanla bebeğe kalıcı hasar verip vermeyeceğine yönelik net bir çalışma henüz yok. Kanada Ulusal Sağlık ve Güvenlik Servisi; bebeklere kesinlikle kehribar kolye takılmaması gerektiğini yaptığı açıklama ile duyurmuştu.

Bebekler için kolyeler neden zararlı?

Bebeklerin birçoğu 4. aylarından itibaren diş çıkarma belirtileri gösterir. İlk dişler genellikle 6. ve 7. aylarda kendini gösterir. Söz konusu bu dönem bebeklerin henüz ebeveynlerine bağlı oldukları zamandır. Bebekler bu dönemlerde genellikle bir şeyleri öğrenmek için ağızlarını kullanır. Kolye, bilezik gibi aksesuarlar bu nedenle son derece tehlikelidir.

Bebeklerin ağrılarını hafifletmek için ne yapılabilir?

Kehribar kolye yerine bebeklerinizin diş etlerine masaj yapabilirsiniz. Soğutucu diş kaşıyıcıları tercih edebilirsiniz. Unutmayın kehribar kolyeler hakkında hiçbir bilimsel ispat yokken boncuklarının bebeğinizin boğazına kaçma riskini göze alabilir misiniz?

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 17:07
  1. Ağrı
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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