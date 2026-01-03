Kehanet tacirlerinin maskesi düşüyor: Gaybı ancak Allah bilir

Merak ve istismar piyasası

İnsanoğlunun geleceğe dair duyduğu merakı kazanç kapısına çeviren şarlatanlar, tarih boyunca toplumların zayıf noktalarını hedef aldı. Ümit Yenişehirli’nin kaleme aldığı yazıda dikkat çektiği üzere; kâhin denilen figürler, kolektif korkuları ve beklentileri suiistimal ederek kendilerine bir "piyasa" oluşturdular. Oysa bu sektörün perde arkasına bakıldığında, ortada ne bir mucize ne de bir bilgi kırıntısı var; yalnızca kelime oyunları ve "tuttu" denilen yalanların propagandasını yapan bir takipçi kitlesi mevcut.

Tevhit inancına aykırı hurafeler

İslamiyet, cahiliye devrinden kalma bu tür kehanet ve fal inanışlarını kökten reddeder. Kur’an-ı Kerim, gaybı bilme iddiasında olanların ancak birer yalancı olduğunu pek çok ayetle sabit kılmıştır:

"Gaybın anahtarları yalnızca Allah’ın katındadır. Onları ancak O bilir." (Enam, 59) "De ki: Gayb ancak Allah’ındır." (Yunus, 20)

İlahi hüküm bu kadar netken, Müslüman Anadolu insanının önüne "yeni yıl kehanetleri" adı altında sunulan bu hezeyanlar, imanımıza yönelik birer saldırı niteliği taşımaktadır.

Antik Yunan’daki gazlı tezgah: Apollon tapınağı

Kehanet şarlatanlığının tarihteki en somut aldatmacalarından biri Antik Yunan’da yaşanmıştır. Delphi’deki Apollon Tapınağı’nın, yer altından etilen ve metan gazlarının çıktığı bir bölgeye bilinçli olarak kurulduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu gazları soluyarak kendinden geçen rahibeler, esrime halinde mırıltılar çıkarıyor; tapınak yöneticileri ise bu uyuşukluk halini "tanrıdan gelen bilgi" diye pazarlayarak siyasi ve mali rant elde ediyordu. İşin en trajikomik yanı ise; kışın gaz salınımı azaldığı için kehanet törenlerinin "tanrı kışın burayı terk etti" yalanıyla tatil edilmesiydi!

Tutmayan kehanetler serisi

Kâhinlerin "bildi" dedikleri şeyler, binlerce uydurma arasından cımbızlanan genel ifadelerden ibarettir. İşte o "meşhur" isimlerin patlayan kehanetlerinden bazıları:

Nostradamus: "1999’da kıyamet kopacak" dedi, yanıldı.

"1999’da kıyamet kopacak" dedi, yanıldı. Baba Vanga: "2010-2014 arası 3. Dünya Savaşı çıkacak" dedi, çıkmadı.

"2010-2014 arası 3. Dünya Savaşı çıkacak" dedi, çıkmadı. Jeanne Dixon: "1881’de dünyanın sonu gelecek" dedi, dünya dönmeye devam ediyor.

"1881’de dünyanın sonu gelecek" dedi, dünya dönmeye devam ediyor. Edgar Cayce: "1990’a kadar New York sular altında kalacak" dedi, New York hala yerinde.

Sonuç olarak

Müslüman, geleceğini yıldızlarda veya uyuşturucu gazların etkisindeki şarlatanların sözlerinde değil, Allah’ın takdirinde arar. Her biri birer proje olan bu "kâhinlerin" sözlerine itibar etmek, yalnızca batılın değirmenine su taşımaktır.