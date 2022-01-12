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Gündem Hareketli dakikalar! Tahliye talebinde bulunulan gemiye operasyon
Gündem

Hareketli dakikalar! Tahliye talebinde bulunulan gemiye operasyon

Kocaeli'de tıbbi tahliye talebinde bulunan gemideki mürettebatı Kıyı Emniyeti ekipleri düzenledikleri operasyonla kurtardı.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 16:55:38 - 2022-01-12 16:55:38
Hareketli dakikalar! Tahliye talebinde bulunulan gemiye operasyon

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tıbbi tahliye talebinde bulunan gemideki mürettebatı Kıyı Emniyeti ekipleri düzenledikleri operasyonla kurtardı.

Kefken Adası önlerinde seyir eden Arklow Moor isimli yük gemisindeki bir mürettebat tıbbi tahliye talebinde bulundu.

Kıyı Emniyetine bağlı ekipler hemen harekete geçerek gemiye ulaştı.

Dalgaların arasında güçlükle gemiye yanaşan ekipler, kötü hava şartlarına rağmen başarılı bir operasyonla mürettebatı kendi teknelerine almayı başardı.

Kıyıya getirilen gemi çalışanı sağlık ekiplerine teslim edildi. Operasyon anı ise anbean kaydedildi

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