Kefir nedir? Kefirin faydaları neleridr? Mide ve bağırsaklara iyi geliyor!

Uzun yıllardır çeşitli hastalıkların tedavisinde dahi kullanılan kefirin faydaları, yapılan araştırmalarla daha da detaylı olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle sindirim ve bağışıklık sistemini güçlendiren kefir, aynı zamanda kalp rahatsızlıklarından kansere kadar birçok hastalığın tedavisinde destekleyici olarak kullanılabilir.

Kefir Nedir?

Kefir, kefir mayası adı verilen özel bir maya kullanılarak sütün fermente edilmesiyle ortaya çıkan, tadı ekşimsi, ayran benzeri bir içecektir. Kefirin sağlığa birçok yararı olduğu bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır. Sütün yararlarının tamamına sahip olmanın yanında, kefir aynı zamanda probiyotik özelliğe sahiptir.

Bağırsaklarımızda milyonlarca mikroorganizma bulunur. Bu organizmaların oluşturduğu dengeli sisteme bağırsak florası adı verilir. Bu floradaki canlı bakterilerden bazıları yararlıyken, bazıları vücut sağlığını tehdit edici özellikte olabilir. Normal durumlarda, bağırsak floramız bu yararlı ve zararlı bakteriler oranlarında dengelidir.

Sindirim sistemimizdeki yararlı bakterilere probiyotik adı verilir. Probiyotikler zararlı bakterilerin sayısını azaltmak, bağışıklık sistemimizi güçlendirmek, bağırsak fonksiyonlarını güçlendirmek gibi çok önemli görevlere sahiptir. Tüketilen besinlerden direkt olarak etkilenen bağırsak florasının desteklenmesi sağlığımız için ciddi önem taşır. Kefir tüketmek, bağırsak florasındaki yararlı bakterilere destek olur ve bağışıklık sistemini güçlendirmenin yanında birçok farklı fayda sağlar.

Çoğunlukla inek ya da keçi sütünden elde edilen kefir içeceğinin maya taneleri ufak bir karnabahara benzer. İçerisinde yüksek oranda protein, kalsiyum, magnezyum, fosfor, potasyum, demir; A, B, D, K ve B12 vitaminleri bulunur. Bunların yanında, içindeki birçok farklı biyoaktif bileşenler (organik asitler, peptitler vb.) de kefirin vücut sağlığını desteklemesine katkıda bulunur.

Laktoz intoleransı olan kişilerin tüketmesinde bir zarar bulunmayan bu içeceğin farklı süt tipleriyle; vegan ya da farklı diyetlere uygun olarak yapımı mümkündür. Badem, hindistan cevizi, soya vb. gıdaların sütü kullanılarak kefir üretilebilir. İnek ve diğer hayvansal sütlerden elde edilen kefirin içerisindeki laktoz yüksek seviyede azalır; ancak yapım aşamasında hangi tür sütün kullanıldığına göre içerisindeki bileşenler değişiklik gösterebilir.

Kefir İçmek İçin Birçok Sebep Var

Kefirin faydaları arasında en önemlisi vitamin açısından zengin olmasıdır. Günde tüketeceğiniz 1 bardak kefirde %20 A vitamini, %30 kalsiyum ve % 4-5 C vitamini bulunmaktadır. Tabii ki daha birçok faydası bulunan kefir evde yapımı bile kolay olan ve severek içilen bir içecektir. Hem çok faydalı olan hem de bir o kadar lezzetli olan kefir şuan çok daha fazla tercih edilmeye başlandı. Sizde günde 1 bardak kefir içerek sağlığını koruyabilirsiniz. Şimdi evde kendi imkanlarınızla kefir nasıl yapılır bakalım…

Evde Kefir Yapımı

1 litre kadar süt

Hazır alınmış bir ceviz tanesi kadar kefir mayası

Yapımı: İlk önce sütü kaynatıyoruz ılık olana kadar sonra kefiri mutlaka plastik kaşık ile alıp kam bir kabın içerisine koyuyoruz. Üzerine ılık olan sütü ekliyoruz. Kabın ağzını kapatıyoruz mutlaka streç ile olmalıdır. Üzerine de 1-2 delik açalım. Karanlık bir yerde veya odada 1 gün boyunca yani 24 saat boyunca bekletelim. Saat dolunca Üzerindeki kefir tanelerinden ayırmak için süzüyoruz. Plastik bir süzgeçle süzelim. Artık kefir hazır tüketebilirsiniz. Tekrar kullanmak için biriken kefir tanelerini içme temiz su ile yıkayın ve çam kavanoza koyun. Üzerini geçecek kadar su ilave edin ve ağzını kapatıp buz dolabında muhafaza edin. Oluşan kefiri hemen yada daha sonra kullanabilirsiniz. Mutlaka 1 gün bekletin.

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Kefirin Faydaları

Özellikle sindirim sitemini güçlendirdiği bilinmektedir. Sindirim sorunu çeken kişilerin mutlaka günde 1 bardak tüketmesi gerekir.

Ayrıca kilo vermeye de yardımcı olduğu için zayıflamak isteyenlerin tüketeceği bir besindir.

Tansiyonu düzenlemeye yardımcı olur.

En iyi özelliği ise vücuda eğer vermesidir. Enerjisi düşük olan kişilerin sıklıkla tercih etmesi gerekir.

Vücutta oluşan sedef, egzaman kişi hastalıklara da iyi geldiği bilinmektedir.

Vücudun daha çok ve daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur.

Uyku sorunlarına da çare olduğu bilinir.

Bağırsaklarda gaza ve şişkinliğe de iyi gelmektedir.

Özellikle metabolizmayı hızlandırdığı için kişiler tarafından sıklıkla tercih edilmektedir.

Kansere karşı savaşır ayrıca kanserin ilerlemesine de yardımcı olur.

Ciltte oluşan sorunlara ve akne sorunlarına da iyi gelir.

Beyine çok büyük faydası vardır ayrıca beyin tümörünün oluşmasını ve büyümesini önler.

Tam bir kalp dostudur. Kalp sağlığına iyi geldiği bilinmektedir.

Ayrıca saç sorunlarına iyi geldiği bilinir. Saçların canlanmasına ve güzelleşmesine yardımcı olur.

Tansiyonu dengede tutmaya yardımcı olur.

Sinir hastaları ve depresyon sorunlarına da iyi gelmektedir.

En önemli özelliği ise B12, B1,K vitaminleri bulunmaktadır.

Uzun yaşamın sırrı da kefirdedir.

Genç kalmanın formülüdür.

Kan damarlarını temizlediği ve genişlettiği bilinir.

Akciğer sorunlarına iyi gelir.

Ayrıca vücuttaki enfeksiyonlarla da savaşır.

Dişte eti kanamalarına ve diş eti kalmasına da iyi gelir.

Fazla miktarda ilaç kullanan insanların vücudundaki ilacın yan etkilerini azaltır.,

Kan şekerini düzenler ve denge de kalmasını sağlar.

Mide şişkinliğini de azalttır.

Kefir Kullanımı

Kefirin belli başlı bir kullanım saati yoktur. Fakat yemeklerden 1-2 saat sonra kullanmak daha uygun olmaktadır. Kefirinde yararı olduğu kadar fazla tüketilmesinde de zararı olabilir. Bu yüzden günde 1-2 bardak kadar tüketilmesi yeterlidir. Düzenli kullanan insanların ise ara da mola vermesi iyi olmaktadır. Kefire ve süt ürünlerine alerjisi olanlar kullanmamalıdır. Herhangi bir etkide hemen bırakılmalıdır. Kefirin tarihi çok önemlidir eğer satın alıyorsanız mutlaka dikkat etmeniz gerekir. Ya da evde kendiniz yapıyorsanız mutlaka hızlı bir şekilde tüketilmelidir.