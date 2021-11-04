Kefil Temel Bey nerede? ‘Sarı Öküz’den başörtülülere ayrımcılık!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İmam hatipleri kapatmayacağız" sözü ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun bu söze kefil olması hala hafızalardaki yerini korurken solak cepheden yasakçı zihniyetlerini gözler önüne seren bir hezeyan geldi.

Kendisine 'Sarı Öküz' diyen Sözcü yazarı Emin Çölaşan, 2 Kasım’daki yazısında NATO’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tercümanlık yapan başörtülü hanımefendiyi diline dolamış ve yasakçı fikrini kusarcasına garip ve bir o kadar da küstah ifadeler kullanmıştı.

Çölaşan’ın skandal yazısı Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında ele alındı.

Savcılık harekete geçmeli

‘Kadın ayrımcılığı”nın Anayasa’da yasak olduğunu hatırlatan Ali Karahasanoğlu, Çölaşan’ın söz konusu yazısının ayrımcılık olduğunu belirterek savcılığın harekete geçmesi gerektiğini söylerken, Murat Alan ise kadın derneklerinin sessiz kalmasına dikkat çekti.

Temel Karamollaoğlu’nun İmam Hatipler konusunda Kılıçdaroğlu’na kefil olduğuna vurgu yapan Karahasanoğlu, Kılıçdaroğlu’nun bu skandala tepki göstermemesini eleştirdi.