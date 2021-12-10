KEFEK Başkanı'ndan "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" mesajı

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksal, mesajında, insanların haklarını kullanırken ırkından, dininden, dilinden veya cinsiyetinden ötürü hiçbir ayrımcılığa maruz kalmamasının en önemli ilkeleri olduğunu belirtti.

Anayasada yer alan "Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür." hükmünün hayata geçirilmesi amacıyla gerek yasal mevzuatta gerekse uygulamada son derece önemli adımlar atıldığını ifade eden Aksal, şunları kaydetti:

"Geçmişten günümüze devam eden bu çabaların kurumsallaşması, tabiri caizse ete kemiğe bürünmesi amacıyla 2009 yılında, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla TBMM çatısı altında, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kurulmuştur.

Komisyonumuz, kurulduğu tarihten bu yana ülkemizde kadın erkek eşitliğinin sağlanması için önemli çalışmalarda bulunmuştur. KEFEK kadın haklarına ilişkin sorunlu alanları tespit etmekte ve detaylı bir inceleme için alt komisyonlar kurmaktadır. Kadın haklarının güçlendirilmesi amacıyla kurulan alt komisyonlar, bilgilerine başvurmak amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarını, üniversiteler ile sivil toplum örgütlerinden konuyla ilgili uzmanları toplantılarına davet etmektedir. Gerekli görülen hallerde çalışma ve inceleme ziyaretlerinde de bulunabilen alt komisyonlar, çalışmalarını rapor haline getirmektedirler. Bu çalışmalar, ilgili konu hakkında kamu kurumları ve sivil toplumda farkındalık yaratmakta, raporlarda edinilen sonuçlar ilgili bakanlıklara öneri olarak iletilmektedir."

Kadın erkek eşitliğinin ihlal edildiğini veya ayrımcılığa maruz kaldıklarını düşünen kişilerin, bir dilekçeyle komisyona başvurabildiğini bildiren Aksal, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"KEFEK, kadın erkek fırsat eşitliğinin ihlaline dair iddialar içeren bireysel başvuruları inceleyerek ilgili kamu kurumlarına göndermek suretiyle bu iddiaları bir çözüme kavuşturmaktadır. Komisyon, kadın haklarının geliştirilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası kurumlarla iş birliği içerisinde projeler yürütmektedir. Bu projeler kapsamında kadınların siyasete ve karar alma mekanizmalarına katılımının arttırılması amacıyla ilgili tüm tarafların katıldığı çalıştaylar düzenlenmekte ve kamuoyunda kadın haklarının geliştirilmesi konusunda bir farkındalık oluşması sağlanmaktadır.

İnsan hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi ve genişletilmesi ancak ve ancak kadın erkek fırsat eşitliği gerçekleştirilebilirse bir anlam ifade eder. Bu bilinçle komisyonumuz kadın haklarının güçlendirilmesi ve kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarına hız kesmeden devam edecektir."