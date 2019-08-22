Keenetic, Türkiye’de de iddialı

2010’da Hong Kong’da evlere ve iş yerlerine internet erişim ile Wi-Fi çözümleri sunmak için kurulan Keenetic, Türkiye pazarına iddialı girdi.

Şirket, ürün kalitesi ve müşteri memnuniyetiyle ön plana çıkmakta kararlı.

Keenetic Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Vefa Tarhan, müşterilerinin ihtiyaçlarını bildiklerini belirterek, “Bu yönde adımlarımızı attık, ürünlerimizi hazırladık. Ful operasyon Türkiye ofisini kurduk, bu güzel çözümleri müşterilerimizle buluşturmak için büyük heyecan içindeyiz” dedi. Tarhan, ürünlerinin beğenileceği ve ilgi göreceğini de ifade etti.