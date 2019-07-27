Kediyi kurtarmak için petrol kuyusuna daldı! Ordulu genç kahraman ilan edildi
Ordu’nun Ünye ilçesinde, fuel-oil dolu kuyuya düşen kediyi kurtarmak isteyen genç, canını hiçe sayarak kuyuya daldı. Kediyle birlikte kuyudan sağ salim çıkan ama vücudunun tamamı petrole batan genç, sosyal medyada kahraman ilan edildi.27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:25
Ordu’nun Ünye ilçesinde bulunan Buruncu Mahallesi Çamlık Mevkii’nde bir genç, petrol kuyusuna düşen kediyi kurtarmak için canını hiçe saydı, kuyuda daldı, kedinin sağ salim kuyudan çıkmasına vesile oldu. Özgür Ege Şirin isimli 19 yaşındaki genç, çevredekiler tarafından kuyudan çıkarılırken, sosyal medyada günün kahramanı ilan edildi.
Bir an bile düşünmedi
19 yaşındaki Özgür Ege Şire, çamlık alan içerisinde gezerken yakınlarda bulunan kuyunun içerisine kedi düştüğünü gördü. Kedinin fuel-oil dolu kuyu içerisinde daha fazla çırpınmasına dayanamayan genç hemen kuyuya girdi. Kediyi kurtarmasının ardından üzerindeki kıyafetlerle beraber kuyudan çıkmaya çalışan genci çevredekiler ve devriye görevi yapan gece bekçileri fark etti. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasından kuyudan çıkarılan Özgür Ege Şire, yaptığı insanlık örneğiyle herkesin taktirini topladı.
Vatandaşlar yardımına koştu
Olay anında gencin kuyudan çıkmasını duyan çevre sakinleri ve gece bekçileri üzeri fuel-oil kaplanmış genci hemen kuyudan çıkararak sağlık ekiplerine haber verdi. Kendi canını hiçe sayarak kedinin hayatını kurtaran genç adeta bir anda herkesin kahramanı oldu.
“Hepimizi mutlu ettiği kadar, kahramanımız da oldu”
Olay anını anlatan görgü tanıklarından Uğur K., "Ben çamlıkta geziyordum. Birden gencin biri kedinin kuyuya düşmesinin ardından onu kurtarmak için kendisi de kuyuya giriyor. Kuyunun içerisinde gördüğüm kadarıyla fuel-oil var. Çevredekilerin ve bekçilerimizin sayesinde kahraman gencimiz kuyudan çıkarılıyor. Şu zamanda bir hayvan için kendi canını hiçe sayan insanlarımızı görmek hepimizi mutlu ettiği kadar, şu anda bizim kahramanımız o gençtir diyebiliriz" dedi.
Sağlık durumu iyi
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan gencin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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