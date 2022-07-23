Kediye saldıran köpek neye uğradığını şaşırdı!
İstanbul'da sahibi tarafından gezmeye çıkarılan köpek, karşılaştığı kediye saldırmak istedi. Kedinin karşılık vermesi ile ortaya ilginç görüntüler çıktı.
İstanbul Güngören'de sahibi tarafından gezdirilen köpek, sokakta bir kediye saldırmak istedi. Yavrularını korumaya geçen kedi, köpeğin saldırısına karşılık verdi.
Kediye tekme attı
Köpeği kucağına alan sahibi kediye tekme attı. Bir süre daha saldıran kedi sonunda yavrularının yanına döndü.
Yaşananlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı.