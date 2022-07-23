  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Kediye saldıran köpek neye uğradığını şaşırdı!
Yaşam

Kediye saldıran köpek neye uğradığını şaşırdı!

İstanbul'da sahibi tarafından gezmeye çıkarılan köpek, karşılaştığı kediye saldırmak istedi. Kedinin karşılık vermesi ile ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-07-23 16:16:00 - 2022-07-23 16:48:42

İstanbul Güngören'de sahibi tarafından gezdirilen köpek, sokakta bir kediye saldırmak istedi. Yavrularını korumaya geçen kedi, köpeğin saldırısına karşılık verdi.

Kediye tekme attı

Köpeği kucağına alan sahibi kediye tekme attı. Bir süre daha saldıran kedi sonunda yavrularının yanına döndü.

Yaşananlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23