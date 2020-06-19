  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kediye "Arap" diye seslenen kadına vatandaştan ibretlik cevap

Mehmet Ali Osmanoğlu isimli vatandaş sokakta siyah bir kediye "Arap" diye seslenen kadına ibretlik bir cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 17:38:00 - 2020-06-19 17:40:42

İstanbul'un Maltepe ilçesinde ikamet eden Mehmet Ali Osmanoğlu isimli vatandaş çektiği video ile insanlara ders niteliğinde mesajlar verdi. Sokakta karşılaştığı olayı anlatan Osmanoğlu bir kadının siyah renkli bir kediye "Arap" diye seslendiğini gördüğünü söyledi. Durumdan rahatsız olarak kadını uyaran Osmanoğlu ibretlik sözler sarfetti.

Hiçbir hayvana bir ırkın isminin verilmemesi gerektiğini dile getiren Osmanoğlu, "Nasıl ki bir köpeğe Türk, Kürt veya Laz diye bağırdığımız zaman o ırkı aşağılamış oluyorsak siyah bir kediye Arap diye seslenmek de bir ırkçılıktır ve o ırka mensup insanları aşağılamaktır." dedi.

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in de Arap ırkına mensup olduğunu hatırlatan Osmanoğlu, bu zihniyetin arka planında İslami düşmanlığın yattığını söyledi.

Osmanoğlu, "Zamanında İslamiyet'e ve özellikle Arap kültürüne olan düşmanlıklarını bu şekilde simgesel hale getirmişlerdir." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ibo

KARAAA KARAA GEL PISI PISI Ne alaka, cok sacma.  
  • Yanıtla
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı