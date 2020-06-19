Kediye "Arap" diye seslenen kadına vatandaştan ibretlik cevap

İstanbul'un Maltepe ilçesinde ikamet eden Mehmet Ali Osmanoğlu isimli vatandaş çektiği video ile insanlara ders niteliğinde mesajlar verdi. Sokakta karşılaştığı olayı anlatan Osmanoğlu bir kadının siyah renkli bir kediye "Arap" diye seslendiğini gördüğünü söyledi. Durumdan rahatsız olarak kadını uyaran Osmanoğlu ibretlik sözler sarfetti.

Hiçbir hayvana bir ırkın isminin verilmemesi gerektiğini dile getiren Osmanoğlu, "Nasıl ki bir köpeğe Türk, Kürt veya Laz diye bağırdığımız zaman o ırkı aşağılamış oluyorsak siyah bir kediye Arap diye seslenmek de bir ırkçılıktır ve o ırka mensup insanları aşağılamaktır." dedi.

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in de Arap ırkına mensup olduğunu hatırlatan Osmanoğlu, bu zihniyetin arka planında İslami düşmanlığın yattığını söyledi.

Osmanoğlu, "Zamanında İslamiyet'e ve özellikle Arap kültürüne olan düşmanlıklarını bu şekilde simgesel hale getirmişlerdir." dedi.