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Kedisini öldürdüler, yetmedi sokakta 20 kişi saldırdılar

Geri geri giderken kedisini ezdiler. İşte o gün başlayan tartışma husumete dönüştü. Adana'da her gün evi basılan genç adam bu kez sokak ortasında 20 kişinin saldırısına uğradı.

11 Ekim 2018 Perşembe 17:02
Kedisini öldürdüler, yetmedi sokakta 20 kişi saldırdılar

Olay Adana’nın merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kadir Çolak'ın 2 yıldır beslediği kedisi bir süre önce evinin önünde geri geri gelen aracın altında kalarak telef oldu. Bu nedenle Kadir Çolak ile araç sahipleri arasında husumet başladı.

 Olay yerinde o sırada trafik polisi de olduğu için tartışma büyümeden bitti. Ancak bugün Kadir Çolak ile kediyi ezenler Obalar Caddesi'nde karşılaştı. Şahıslar arasında tartışma çıkınca kediyi ezen şahsın yaklaşık 20 yakını olay yerine gelip, Çolak'ı linç etmek istedi. Bunun üzerine kaçmaya başlayan Çolak'ın aldığı darbelerle başı kanlar içinde kaldı. Çevredeki vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, havaya ateş açıp şahısları biber gazı sıkarak dağıtıp Çolak'ı linçten kurtardı.

Kavgaya karışan şahısların bir kısmı kaçarken, bir kısmı ise polis tarafından yakalandı. Çolak ise yol kenarındaki bir eve kaçıp canını kurtardı. Biber gazından da etkilenen Çolak, olay yerine gelen ambulansa alındı. Bu sırada olay yerine anne Fatma Çolak ambulansa sarılarak, "Ben sana evden çıkma dedim" diye bağırdı. Anne Çolak, "Bunlar bizim kedimizi ezdi, biz şikayetçi olmadık ama her gün evimizi bastılar. Ben oğluma evden çıkma dedim ama beni dinlemedi" diyerek olaya tepki gösterdi.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 17:02
  1. Adana
  2. kediyi ezdiler
  3. sokak ortasında linç etmek istediler
  4. linç girişimi
  5. şehir magandaları

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