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Dünya Kedisi yüzünden işten çıkarılmıştı! Çinli öğretmen davayı kazandı
Dünya

Kedisi yüzünden işten çıkarılmıştı! Çinli öğretmen davayı kazandı

Çin'de, çevrimiçi ders verirken kedisi kamera önüne geçtiği için işten çıkarılan öğretmen, açtığı davayı kazandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 22:48:00 -
Kedisi yüzünden işten çıkarılmıştı! Çinli öğretmen davayı kazandı

Çin'de, Haziran 2021'de çevrimiçi ders verirken kedisi beş kez kamera önüne geçtiği için işten çıkarılan Luo isimli öğretmen, açtığı davada 6 bin ABD doları kazandı.

BBC'nin haberine göre, çevrimiçi eğitimleri düzenleyen teknoloji şirketi, kedi ekranda gözüktüğü için öğretmeni işten çıkardı.

Tazminatı kabul etmediler

Guangzhou Daily'de yer alan haberde, öğretmenin, ders sırasında "öğretim dışı" faaliyetler yapması ve daha önceki bir derse 10 dakika geç başlaması nedeniyle atıldığını belirtti. Öğretmen ise, işten çıkarılma kararı hakkında tahkime başvuru yaptı ve davayı kazandı. Fakat şirket, öğretmenin haksız yere işten çıkarılması ile ilgili tazminat talebini reddetti ve mahkemeye itirazda bulundu.

Guangcou Tienhı Halk Mahkemesi'nden yargıç Liao Yacing, işverenlerin çalışanlardan evden çalışmasını talep etmesi durumunda, ofiste çalışıyormuşcasına beklentilere sahip olmamaları gerektiğini belirtti. Yargıç, "İşveren kuralları yalnızca yasalara uymakla kalmamalı, bunun yanı sıra adil ve makul olmalı." ifadelerini kullandı.

Öğretmen Luo, kedinin görünmesi üzerine işten çıkarılması ile ilgili açtığı davada, 40 bin yuan (6 bin ABD doları) kazandı.

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