Kediotu strese, psikolojiye, uykusuzluğa iyi geliyor: Avrupa ve Asya ülkesi peşine düşüyor! Adeta psikolojik danışman
Avrupa ve Asya kıtasında yaşayan insanlar kediotunun sağlık faydalarını bilir ve kullanırlar. Ancak günümüzde tüm sorunlar ilaçlarla çözülmeye başlandığı için insanlar doğanın bize sunduğu armağanlara eskisi kadar değer vermiyor.
Kediotu uyku ve endişe bozukluklarını tedavi etmede ve stresle mücadelede sıklıkla başvurulan bir tedavi yöntemidir. Beyninizi rahatlatan hormonların salgılanmasında büyük bir rol oynar ve bu sayede siz de daha az stresli ve endişeli olursunuz.
Yapılan araştırmalar gösteriyor ki aynı piyasadaki güçlü anti depresan ilaçlar gibi etkileri olan kediotu kökü depresyon tedavilerinde de doğal bir destek olarak kullanılabilir. Sakinleştirici etkileri sayesinde uykunuzu düzenlemek ve rahat, bölünmeyen bir uyku çekmek için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Eğer ilaç kullanmayı seçerseniz baş etmeniz gereken birçok yan etki olacaktır. Kediotu tamamen doğal bir tedavi sunar ve yan etkiler hakkında endişelenmeniz gerekmez.
Gün içinde hem iş hem de özel hayatımızda birçok stres kaynağıyla baş ediyoruz. Kediotunun sakinleştirici etkileri sayesinde artık günlük yaşamınızdaki stres sizin canınızı sıkamayacak. Kaslarınızın gevşediğini, beyninizin rahatladığını hissedecek ve daha mutlu bir hayat süreceksiniz.
Eğer zaman zaman ağrılar çekiyorsanız, kediotu bu sorunlarınıza da çare olacaktır. Beyninizi ve kaslarınızı rahatlattığı için daha az ağrı hissedeceksiniz. Özellikle her ay çekilen menstürel ağrılar için yan etkisiz bir tedavi vaat ediyor. Hatta yapılan çalışmalar tansiyon seviyelerinin de zaman içerisinde düzene girdiğini gösteriyor.
Kediotunu nasıl kullanmalıyız?
Her eczanede kapsül şeklinde haplarını bulabilirsiniz veya aktarlardan da temin edebilir ve çayını yaparak tüketebilirsiniz. Bir bardak sıcak suya 2 – 3 gram kediotu koymanız yeterlidir. Aynı zamanda kediotunun yağı da eczanelerde satılmaktadır. Bu yağı da rahatlıkla kullanabilirsiniz.
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