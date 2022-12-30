Kedinin ısırdığı veteriner hekim kuduz aşısı bulamadı iddiası!

Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Melike Baysal, kentte bir veteriner hekimin kedi tarafından ısırıldığını, hiçbir hastanede kuduz aşısı bulamadığını iddia etti.

İddiaya göre; Bursa'da tedavi ettiği kedinin ısırdığı veteriner hekim, 24 saat içinde yaptırması gereken kuduz aşısını Bursa'da ve Balıkesir'de bulamadı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Melike Baysal, kedi tarafından ısırılan veteriner hekimin hastaneye başvurduğunda, "Elimizde kuduz aşısı yok. En yakın ile gidip yaptırabilirsiniz" cevabı aldığını, bunun üzerine Balıkesir'e gittiğini ancak yine aşı bulamadığını iddia etti.

Baysal, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Bursa Veteriner Hekimler Odası olarak ilimizde kuduz aşısı olmadığını belgeleri ile kamuoyuna açıklamaktan dolayı üzüntü ve kaygı duymaktayız. Hayvan sağlığı, refahı ve halk sağlığı için çalışan veteriner hekimler bile kuduz aşısına erişemiyorsa, 2023 yılına girmeye hazırlandığımız şu günlerde sağlıklı bir toplumdan bahsedebilir miyiz?