Kedilerin gizli dili çözüldü: Mırlama kimliği ele veriyor

Kedi sahipleri, evcil hayvanlarının dilini çözdüklerini düşünür: Yemek isteyen miyav, kapı açtıran miyav, gecikmenin affedilmeyeceğini anlatan miyav…

Ancak yeni bir araştırmaya göre, kedilerin kim olduklarına dair en güvenilir ipucu çoğu zaman gözden kaçıyor: mırlama.

Scientific Reports’ta yayımlanan çalışmaya göre mırlama, kedinin kimliği, kişiliği ve içsel durumu hakkında miyava kıyasla daha tutarlı bilgi taşıyor. Miyavlar esnek ve bağlama göre değişirken, mırlama şaşırtıcı biçimde daha sabit bir yapıya sahip.

Araştırma, Museum für Naturkunde Berlin ile University of Naples Federico II’nden bilim insanları tarafından yürütüldü. Evcil kediler ile çita ve puma gibi beş farklı yaban kedi türünün sesleri incelendi.

İnsan sesi tanıma için geliştirilen otomatik sistemlerle yapılan analizlerde, bilgisayarların kedileri yalnızca seslerinden ayırt edip edemeyeceği test edildi. Sonuç: Mırlamalarla ayırt etme başarısı daha yüksek çıktı.

Çalışmada görüşlerine yer verilen Danilo Russo, insanların miyava daha çok odaklandığını belirterek, “Kediler bu sesi ağırlıklı olarak insanlara yöneltiyor. Ancak akustik yapıyı incelediğimizde, tekdüze görünen mırlamanın bireyleri ayırt etmek için daha elverişli olduğu ortaya çıktı” dedi.

Araştırmaya göre miyav, evcilleşme sürecinde şekillenmiş esnek bir iletişim aracı. Kedi, bağlama ve dinleyiciye göre sesini ayarlayabiliyor. Bu da miyavı etkili ama güvenilmez bir “kimlik göstergesi” yapıyor.

Mırlama ise çok daha erken ortaya çıkıyor. Yavru kediler emzirme sırasında mırlıyor. Yetişkinler ise yakın temas, stres ya da iyileşme dönemlerinde bu sesi çıkarıyor. Yapısının evcil ve yaban türlerde benzer kalması, mırlamayı bireyselliğin daha güçlü bir göstergesi hâline getiriyor.

Çalışmanın yazarlarından Anja Schild, “İncelediğimiz her kedinin kendine özgü bir mırlaması vardı. Mırlama genellikle okşanma ya da güvenilen biriyle yakın temas gibi rahat durumlarda görülür” ifadelerini kullandı.