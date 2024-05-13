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Yaşam Kedilerin dronla imtihanı
Yaşam

Kedilerin dronla imtihanı

Yeniakit Publisher
2024-05-13 16:33:00 -

Tekirdağ'da havalanan dronu gören kedilerin halleri görenleri gülümsetti.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde haber çalışması için havalanan dronu fark eden bir grup meraklı kedi, dronun peşine düştü. Bir süre çekim yapan dronun ardından gezen kediler, dronu yakalamak için yarışa girdi. Dron kamerasına yansıyan sevimli kedilerin o anları eğlenceli görüntülere sahne oldu. Dronu yakalamayacaklarını anlayan kediler daha sonra bir köşeye çekilerek, cihazın yere inmesini bekledi.

Kapatılan cihazın pervanelerini çevirmeye çalıştılar

4 koldan uçan cihazın peşinde düşerek, dronun yere indiğini fark eden kediler o alana yönelerek meraklı bakışlarla cihazı inceledi. Cihazın durgun vaziyette olduğunu anlayan kediler, zaman zaman cihazın pervanelerine vurarak çevirmeye çalışması tebessüm ettirdi. Sevimli kedilerin yere inen dron ile imtihanı ise başka kameralar tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

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