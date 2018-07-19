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Kedicik yeğenden Şener Şen'e bir şok daha

Organize suç örgütü lideri Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Şener Şen'in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu'nun Oktar tarafından grup içinden biriyle evlendirildiği öğrenildi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 15:16
Kedicik yeğenden Şener Şen'e bir şok daha

Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonda yeni gelişmeler çıkmaya devam ediyor. Operasyonun ilk gününde Kandilli'deki villada gözaltına alınan Aslı Süme Efeoğlu'nun Oktar'ın grubundan biriyle evlilik yaptığı ortaya çıktı.

ADNAN OKTAR EVLENDİRMİŞ

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, uzun süredir Oktar'ın yanında yer aldığı öğrenilen Efeoğlu'nun, grup içinde evlilik yaptığı belirtildi. İddialara göre Aslı Süme Efeoğlu, Adnan Oktar'ın talimatı ile Oktar'ın önemli adamlarından Hakan Efeoğlu ile evlendirildi.

 

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HAKAN EFEOĞLU POLİS TARAFINDAN ARANIYOR

Kara para aklama iddiasıyla 2 yıl önce başlatılan soruşturmadaAdnan Oktar'ın aralarında bulunduğu 235 kişi hakkında gözaltı kararı çıkmış, 168'i gözaltına alınmıştı. Hakan Efeoğlu'nun da hakkında gözaltı kararı olduğu ve operasyon sırasında adresinde bulunamadığı öğrenildi. Oktar tarafından hukuk işlerinde görevlendirildiği, dilekçeler ve Adnan Oktar adına makaleler yazdığı öne sürülen Efeoğlu polis tarafından aranıyor.

ASLI SÜME BACILAR VE KIZ KARDEŞLER GRUBUNDAN SORUMLU

Operasyonda gözaltına alınan Aslı Süme Efeoğlu'nun ise Adnan Oktar grubunda yönetici bacı olduğu, bacılar ve kız kardeşler grubunun tamamından sorumlu olduğu iddia ediliyor. Adnan Oktar'ın üyeleri gruba bağlı kalmaları için usulen evlendirdiği, çiftlerin birlikte yaşamadığı öne sürülmüştü.

 

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 15:16
  1. Habertürk
  2. Kandil
  3. Kandilli
  4. Adnan Oktar
  5. Şener Şen

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