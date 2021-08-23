  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O ülke Bayraktar'la gövde gösterisi yaptı

Haiti'de depremin etkileri sürüyor

Nagehan Alçı-Mehmet Ceyhan kavgasına Cumhuriyet de katıldı!

Rahmi Turan adeta itiraf etti! AK Parti iktidarı ile sağlık sistemi 'nereden nereye' geldi

28 Şubat'ın küfürbazları ne zaman yargılanacak? Fatih Altaylı'nın Müslüman kadınlara iğrenç hakareti...

Emekli General canlı yayında açıkladı: Bundan sonra İlk bombalanacak yer orası

İngiliz'in yalanına sığınan Kılıçdaroğlu ve Akşener'in sesi çıkmıyor

Kasırga ABD'ye ulaştı! 80 binden fazla ev elektriksiz kaldı, uçuşlar iptal edildi

Ekrem İmamoğlu'nun yıktığı park mahalleliyi çileden çıkarttı! '3-5 ağacı bahane edenler nerede?'

28 Şubat mağduru memurlardan yeniakit.com.tr’ye açıklama: Kılık kıyafet konusu genelgeyle değil yasayla düzenlensin
Bakanlık harekete geçti! Para cezası kesiliyor
Japonya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Ukrayna'dan flaş Türkiye açıklaması
Şehit yakınları: HDP’yi kapatmak için ne bekliyoruz!
Gündem Kedi yiyen kadınla ilgili karar verildi!
Gündem

Kedi yiyen kadınla ilgili karar verildi!

Geçen aylarda Tuzla'da kesip derisini yüzdüğü kedi ile yakalanan Fatma Ç.'nin soruşturmasında yeni bilgiler ortaya çıktı. Daha önce takipsizlik kararı verilen soruşturmanın "mala zarar verme" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından devam ettiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 11:34:00 -
Kedi yiyen kadınla ilgili karar verildi!

Geçtiğimiz kasım ayında İstanbul Tuzla'da Fatma Ç. adlı bir kadının sokaktaki kedileri katledip poşete koyarak eve götüreceği iddiası ortalığı ayağa kaldırmıştı. Mahalleli karşılaştıkları manzara ile şoke olurken durumu derhal polis ekiplerine bildirdi.

Poşetin içinde kedi bulundu

İhbarın ardından yapılan tespitte, kadının elindeki siyah poşetin içinde kesilmiş bir yavru kedi bulundu. Gözaltına alınan kadın adliyeye sevk edildi. Bu sırada Fatma Ç.'nin geçtiğimiz yıl da sokak köpekleri için benzer davranışlar sergilediği belirlendi.

Yıllarca kedi ve köpekleri katlettiği, tedavi görüp hastaneden taburcu olduktan sonra eylemlerine devam ettiği de bu olayla ortaya çıktı.

"Daha önce de kedi ve köpek kesip yedim"

Fatma Ç. ifadesinde yaptığı caniliği kabul ederek, "Kediyi kestim. Daha önce de kedi, köpek kesip yedim. Haram oldukları için pişman değilim. Suç işlediğimi de düşünmüyorum" dedi. Skandal ifadenin ardından Sulh Ceza Hakimliği savcılığın talebi doğrultusunda, Fatma Ç.'ye daha önce şizofreni tanısı konduğunu belirleyerek gözlem alınmasına karar verdi.

Soruşturmaya devam ediliyor

Sabah'ın haberine göre skandalın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada da yeni bilgiler ortaya çıktı.

"Haksız yere sahipli hayvanı öldürme, işe yaramayacak hale getirme, değerini düşürme" suçundan yürütülen soruşturmada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan bir ihbarla soruşturmaya başlandığı anlatıldı. İhbarda, Fatma Ç.'nin yıllardır sokak hayvanlarına işkence yaptığını ve gözaltına alındığında da "Allah onları ben yiyeyim diye yarattı" dediği anlatıldı. Bu olaydan bir gün önce de kediyi katledip poşete koyduğu vurgulandı. Savcılık ihbarın soyut nitelikte olduğunu kaydederek "takipsizlik kararı" verdi. Ancak "mala zarar verme" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Şizofreni hastası olduğu tespit edildi

Hayvanlara işkence edip katleden daha sonra da yiyen kadına 2018 ve 2019 yılında da ikişer kez takipsizlik kararı verildiği ortaya çıktı. Yine bir mahalle sakini "Sokağa çıkmaya korkar olduk. Bize yardım edin" diyerek suç duyurusunda bulundu. Ancak Fatma Ç.'nin şizofreni hastası olduğu ve cezai ehliyetinin bulunmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararları verildiği belirlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay