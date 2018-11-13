Kedi tüyleri zararlı mı?

Kedi tüyleri zararlı mıdır? Evet kedi tüyleri zararlıdır. Ancak bakımı yapılmamış ve bakteri barındıran, çiğ et yiyen, aşıları tam olmayan yani aslında parazitle temas eden ve bu parazitleri bir şekilde dışarı atarken tüylerine bulaştıran kedilerin tüyleri zararlıdır.

Böyle bir durumda da biz insanlar, parazitin dışarı atılmasından 24 saat içerisinde solunum yoluyla ya da ağızdan temas edersek hastalık parazitini kapmış oluruz.

Peki kediler bu paraziti nasıl alırlar?

Mesela fare yiyen bir kedinin, daha önce bir bağışıklığı yok ise "toksoplazmozis paraziti"ni almış olur. Yaklaşık 15 günde parazit kedi içinde çoğalır ve sonrasında dışkısı ile dışarı atılır.

Enfekte olan bir kedinin tüm parazitleri dışkısı ile atması yaklaşık 20 günü bulabilir. Bir defa enfekte olan bir kedi bir daha olmaz çünkü bağışıklık kazanmış olur.

Toksoplazma paraziti

Ayrıca toxsoplazmazis paraziti illa kedi tüyünden insana geçecek diye bir şart yoktur. Toprakla temas eden dışkıların üzerinde bulunan parazitlerin besin elde ettiğimiz diğer hayvanlara bulaşması da yeterli bir durumdur.



Koyun, inek, sığır gibi hayvanların bu paraziti otlanmaları sırasında alması ve sonrasında etlerinin iyi pişirilmeden yenmesi de insanlara toxoplazma parazitinin geçmesine sebep olur.

Bir başka sebep ise, yine toprak yoluyla bizlerin besin elde ettiği meyve sebzelere bulaşması ve bu besinlerin iyi yıkanmadan yenmesidir.

Kedi sahiplenmek isteyen ailelerin ilk düşündüğü kedi tüyünün yutulması sonucu organlarda kist yaptığı kanaatinin toplum içerisinde yaygınlığıdır. Kedi tüyü iç organlarda tutunarak herhangi bir kistte sebep olmamaktadır. Bunu yapabilecek olan az önce bahsettiğimiz parazittir.

Kist yapan, evcil hayvanınızın tüyü değil evcil hayvanınıza bulaşan parazit yumurtalarının ağız yoluyla alınmasıyla gerçekleşen paraziter bir hastalığın sonucudur.

Endişe edilen diğer bir konuda kedi ve köpeklerin aşırı tüy dökmesidir. Kedi ve köpekler özellikle mevsim geçişlerinde şiddetli tüy dökebilirler. Bu mevsim geçişlerinde tüy dökümleri normaldir.

HAMİLELERE TAVSİYELER

Gebeliğiniz süresince gerek sizin ve gerekse aile fertlerinin, bilhassa çocuklarınızın dikkat etmesi gereken kurallar var.

Kedinizin kum kabını değiştirirken mutlaka eldiven takın ve ellerinizi yıkayın.

Herhangi bir yiyeceğe dokunmadan ya da yemeden önce ellerinizi yıkayın.

Bütün meyve ve sebzeleri yıkamadan yemeyin.

Bahçede veya dışarıda toprakla her temasınızdan sonra mutlaka elleriniz yıkayın.

Etleri pişirmeden yemeyin.

Kedinizi dışarı çıkarmayın.

Evde kediniz olabilir ama asla köpek olmaz! Köpek dışarıya çıkarılmak zorundadır.