Kedi kumu temizliği nasıl yapılır? Kedilere ne verilir? Kedilere laktozsuz süt verilir mi?

Kediler ne yer, ne ile beslenir? Sokak ve ev kedilerinin en çok sevdiği yiyecekler nelerdir? Kedilere ne Verilir?

Yemek konusunda seçici olan kediler, bazı mamaları beğenmez ve yemeyi reddedebilirler. Bu duruma alışmaları bazen biraz zaman alabilir. Ancak, kedilerin beslenmeleri sadece mamalarla sınırlı değildir. Kedilerin besin, kalori ve enerji ihtiyaçlarını karşılaması için yeterli beslenmeli gerekir. Bu sevimli dostların ne yediklerini merak ediyorsanız işte bu sorunuzun yanıtını aşağıda bulabilirsiniz…

ET TÜRLERİ

BALIK: Kedilerin en çok sevdiği yiyeceklerin başında gelir. Protein içeriği diğer et ürünlerine göre daha az olsa da onların en sevdiği hatta bayılarak yedikleri bir besindir.

TAVUK: Yüksek protein içeriği ile kediler için hem besleyici hem de lezzetli bir seçenektir.

KUZU: Kedilerin yemekten zevk aldığı besleyici bir yiyecektir.

ÖRDEK: Gıda alerjisi olan kedilere verilebilecek en iyi besinlerdir. Aynı şekilde ördek eti protein bakımından oldukça zengindir.

GEYİK: Gıda alerjisi olanlar için iyi bir tercihtir.

TAVŞAN: Protein bakımından diğerlerine oranla daha düşüktür ama onların severek yiyecekleri et türüdür.

Yukarıdaki besinleri göz önünde bulundurduğunuzda, aynı zamanda kediler en çok neyi sever sorusunun yanıtını da bu şekilde bulabilirsiniz. Bunların yanı sıra pek çok sebze ve meyveyi yemekten de keyif duyarlar.

SEBZE VE MEYVELER

Yeşil fasulye, ıspanak, bezelye, kabak, karnabahar, havuç, kuşkonmaz; muz, yaban mersini, kavun gibi meyve ve sebzeler hem severek tüketecekleri hem de besin değeri yüksek yiyeceklerdir.

TAHILLAR

Kediler etobur hayvanlar olmakla birlikte tahıl ürünleri de tüketmektedirler. Bunlar karbonhidrat ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olur. Örneğin yulaf, mısır ve tatlı patates sevdikleri tahıllardır ve bunlara çoğu zaman kedi mamalarında rastlamak mümkündür.

Kedilere laktozsuz süt verilir mi?

İnsanlar için üretilen laktozsuz sütler de kediler için doğru bir seçim değildir. Bunun temel nedeni de süt içerisindeki yağ miktarının kedilerin beslenmesi için oldukça fazla olmasıdır.

Kedi Kumu Ne İşe Yarar?

Kedi kumunun işe yarama alanının başında, kediler için boşaltım yapma kolaylığı sağlaması gelir. Kedi iç güdüsü; ortalık yerlere idrar yapılmasına engel olacak nitelikte, zorunda olunarak idrar yapılması halinde ise psikolojik olarak kedinin yıpranmasına neden olacak şekilde var edilmiştir. Bu nedenle, daha sağlıklı bir kedi için kullanılan kedi kumu, aynı zamanda ortamın temiz kalmasına da imkan sunar.

Kedi idrarının kalıcı ve keskin bir kokusu vardır ve bu kokunun açık alana yerleşmesi halinde, tekrar kaldırılması zorluk çıkaracaktır. Kullanılan kedi kumları sayesinde, kedi idrarının kokusu etrafa yayılmaz. Özellikle vitalveto kedi kumu koku giderici elmalı&tarçınlı 700 ml kullanımıyla idrar kokusunun ortadan kalkmış olacağı görülür.

Kedi Kumu Temizleme İçin Neler Gerekir?

Kedi kumu temizliği yapmak isteyen kedi sahipleri, bu temizlik esnasında yeni malzemelere gerek duyarlar. Özellikle kedinin temiz ortamda ihtiyacını gidermesi ve daha temiz görünüm ile koku için bu malzemelerin temin edilmesi gerekir.

Bununla beraber, kedi kumunu temizlemek için gerekenler:

Temiz halde bulunan ve daha önce kullanılmamış olan kedi kumu gerekir. Bu kum temin edilirken mutlaka kuru olduğuna emin olunur. Çünkü yaş halde olan kedi kumu; kedilerin kumu kirli olarak hissetmesine, idrarlarını yaparken temiz alanda bulunmadıklarını inanarak kumdan uzaklaşmalarına ve kum sonrası patileriyle etrafı kirletmelerine neden olur. Bu sebeple, mutlaka kuru kedi kumu alınmalıdır.

Kirli halde olan kedi kumunun atılması için; kokunun dışarı fazla yansıtılmasına engel olacak şekilde ve kum sonucunda yırtılmayacak sağlamlıkta, büyüklükte çöp poşeti

Kedi kumunun yenilenmesi esnasında kum kabının temizlenmesi için; temizleme köpüğü, kutuyu çizmeyecek bir fırça ve kurulama bezi gerekir.

Bu malzemeleri alan kedi sahipleri, kedi kumu temizleme aşamasına geçebilirler.

Kedi Kumu Temizlenmesi Nasıl Yapılır?

Kedi kumu temizleneceği zaman, kedi sahiplerinin malzemeleri temin etmiş olmasıyla işleme başlanır. İlk olarak, kullanılmış ve kirlenmiş halde olan kedi kumu alınır ve el değdirilmeden çöp poşetine boşaltılır. Burada, kedi sahibinin eldiven takması ve yerlerin kolay temizleneceği bir alanda işlerini yapması daha fazla kolaylık sağlayacaktır.

Daha sonra boş bir hal alan kedi kumu kabı, temizleme köpüğü ve uygun nitelikte bir fırça kullanılarak iyice ovalanır. Temiz olan kabın bir müddet suyunun süzülmesi beklenir ve kuru bir bez yardımıyla tamamı kuru olacak hale getirilir. Daha sonra, yeni olan ve tamamen kuru olan yeni kedi kumu kullanılarak kabın doldurulması sağlanır. Bu aşamadan sonra yapılması önerilen en önemli eylem, kedi kumunun üzerine koku giderici sıkılmasıdır.

Kedi idrarı kalıcı ve ağır olarak tanımlanan, kendisine has bir kokuya sahiptir. Bu kokunun kum ile azaltılmasına ek olarak, koku giderici spreyler yardımıyla yok edilmesi dahi mümkündür. Dolayısıyla da koku giderici sprey sıkılması tamamlanır. Kedinin idrarını yaptığı alana kap yerleştirilir ve işlem tamamlanır.

Kedi Kumu Temizliği Ne Sıklıkta Yapılmalıdır?

Kedilerin kumları tek kullanımlık olarak insanlara sunulmaz. Bu durumun nedenleri; kedi kumunun belirli bir para karşılığında alınıyor olması ve insanların mali alım olarak bu güçte olamadığı, kedi kumu temizliği için yeterli zaman ayırılamayacak kadar yoğun çalışıldığı ve ihtiyaç duyulmaması gibi nedenlerdir. Kedilerin idrarları, hacim olarak oldukça büyük miktarda değildir.

Aksine, az bir alan kaplaması ve kedi kumu içerisinde belirli yerlerde toplu olarak durması ve diğer alanların temiz olarak kalması nedeniyle defalarca kullanılabilir. Burada belirleyici olan; kedi sayısının ne olduğu, kedilerin bir hastalık sonucunda yoğun olarak idrara çıkıp çıkmadığı ve kedi kumu miktarıdır. Tüm bunlara bakılarak kedi kumu temizliğinin, ortalama bir hafta ile on gün içerisinde gerçekleştirilmesi gerektiği görülmelidir.

Kedi Kumu Temizliğinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kedi kumu temizliği yapılırken kedi sahipleri tarafından en çok dikkat edilmesi gereken konu, kedi kumunun temiz ve kuru olduğuna emin olunması konusudur. Islak yapıda olan kedi kumu kesinlikle kullanılmamalıdır.

Buna ek olarak, kedi kumu yapısı tamamen saf değildir ve içeriğinde kedilerin alerjisi olabilecek maddeler bulunabilir. Alerji halinin kediye zarar vereceği unutulmayarak, veteriner kontrolünde alerji testi yapılmalı ve buna göre kedi kumu alınmalıdır.

Kedi nanesi kedilerde ne ise yarar?

Kedi nanesinin kedinizin modunu yükseltici bir etkisi vardır. Kedinizde oldukça sıradışı etkiler gösterebilir; kedinizin daha sokulgan ya da özellikle sevecen davranmaya başlaması mümkündür. Ayrıca yuvarlanabilir, kedi nanesi kaynağına patisiyle vurabilir ya da yüzünü sürebilir.

Yavru kedi hareketliliği

Tüm kedigiller gibi yavru kediler de tüm gün boyunca uyumaya ve dinlenmeye, güneş batarken daha aktif olmaya eğilimlidir. Bu nedenle, eğer kediniz akşamları olağandan daha neşeli ve şen şakraksa, özellikle de bu, genellikle daha dazla ilgi ve sevgiye ihtiyaç duyan bir kediyse korkmayın.

Kediler oyun oynamayı ne zaman bırakır?

11-12 HAFTALIK kedilerde oyuna ayrılan zaman, özellikle sosyal oyun azalır. Çünkü, fazla gayret gerektiren hareketli oyunlar çok yorucudur. Sosyal davranışlar öğrenildiğinde yavru kediler yetişkinlik yoluna girmiş olurlar. Yavru kedi oyunun kurallarını bilir, 'Oyun okulu' bitmiştir.

Yavru kediler ile oynamak- Yavru kediler ne ile oynar?

Yavru kedilere ne verilirse verilsin her türlü obje ile oynayabilmektedirler. Ama sonuç olarak onun henüz bir bebek olduğu unutulmamalıdır. Keskin uçlu, sert, ufak cisimleri yavru kediden uzak tutulmasında fayda vardır.

Yavru kediler ne kadar su içer?

sorusuna uzmanlar kilo başına yaklaşık 50 ml olarak yanıt vermektedirler. Yaklaşık 4 haftalık olana kadar anne sütüyle beslenen yavrular, bu dönemden sonra sütten kesilmeye başlarlar.