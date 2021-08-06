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Dünya Kedi, koca ayıya kafa tuttu
Dünya

Kedi, koca ayıya kafa tuttu

Rusya’da Vasya adlı kedi, ormanlık alanda adeta ayıya meydan okudu. Kedi, piknik yapan ailenin yanına yaklaşan ayıyı duruşuyla uzaklaştırarak sahiplerini korudu. O anlar sosyal medyada büyük ilgi çekerken, Rus kullanıcılar cesur kediye "küçük aslan" lakabını taktı.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 13:28:00 - 2021-08-06 13:28:53

Rusya’nın Sibirya bölgesinde bir aile, ormanlık alana pikniğe gitti. Ateş yakan aile, yemeklerini yediği sırada bir ayı masaya geldi. Bu sırada ailenin yanında getirdiği Vasya adlı kedi ise ayının karşısına geçerek sahiplerini korumaya çalıştı. Kedinin hareketsiz bir şekilde durmasından rahatsız olan ayı, kediyi korkutmaya çalışsa da başaramadı. Duruşundan taviz vermeyen kedi, karşısında durmaya devam ettiği ayının, sahiplerinin yanına yaklaşmasını engelledi. Yaptığı hamlelerle kediyi alt edemeyen ayı, piknik alanından uzaklaştı.

O anlar aile üyelerinin cep telefonu kamerasına yansırken, sosyal medyada kısa sürede yayılarak viral hale geldi. Büyük ilgi çeken görüntülerden sonra Rus sosyal medya kullanıcıları, ailesini korumaya çalışan cesur kediye “küçük aslan” lakabını taktı.

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