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Aktüel Kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor
Aktüel

Kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-29 14:10:20 -
Kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde birlikte büyüyen kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor.

Gürsu Mahallesi'nde yaşayan Pervin Armutçu, kedi ve köpeğinin küçükken birbiriyle kaynaştığını, birlikte büyüdüğünü söyledi.

Görenlerin bu duruma şaşırarak hayvanların video ve fotoğraflarını çektiğini anlatan Armutçu, "Bir kedim vardı, yavruları olmuştu. Oğlum da küçük bir köpek getirmişti. Kedi ile köpek bir arada olmaz ama bunlar oynayarak bir arada büyüdü, hala da oynuyorlar. Birbirlerine çok düşkünler, kavga etmezler." diye konuştu.

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