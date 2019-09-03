Kedi beslenme meselesi kavgaya dönüştü
Eskişehir’deki bir binadaki vatandaşlar arasında, ortak kullanım alanında kedi besleme meselesi sebebi ile çıkan tartışma kavgaya dönüşünce olay karakolluk oldu.03 Eylül 2019 Salı 16:31
Eskişehir’deki bir binadaki vatandaşlar arasında, ortak kullanım alanında kedi besleme meselesi sebebi ile çıkan tartışma kavgaya dönüşünce olay karakolluk oldu.
Odunpazarı Emek mahallesinin Eralp sokağında bir binanın ortak kullanım alanında önceki gece kedi beslenme meselesi gerginliğe sebep oldu. Taraflar arasında darp, tehdit, hakaret olayının yaşanması üzerine olaya polis müdahil oldu. Binadaki 6 kişi birbirinden şikâyetçi olunca polis olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.
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