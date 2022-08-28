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Yerel Keçisini kurtarmak için 70 metre tırmandı, kendisi mahsur kaldı!
Yerel

Keçisini kurtarmak için 70 metre tırmandı, kendisi mahsur kaldı!

Mersin'in Mut ilçesinde kayalıklarda kalan keçilerini kurtarmak isteyen bir kişi mahsur kalınca devreye giren ekipler tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-28 06:55:00 -
Keçisini kurtarmak için 70 metre tırmandı, kendisi mahsur kaldı!

Olay, ilçeye bağlı kırsal mahallelerden Bağcağız'da bulunan kayalıklarda meydana geldi. Yöre sakinlerinden Samet Taş, bölgede otlattığı kayalıklara çıkan keçilerini kurtarmak istedi.

Yaklaşık 70 metre kayalıklardan yukarı çıkan Taş, bir süre sonra ne aşağı inebildi ne de daha fazla yukarı çıkabildi.

Bunun üzerine Taş'ın yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekipleri eşliğinde bölgeye arama kurtarma ekiplerinden AKUT görevlendirildi.

Olay yerine gelen ekipler, kayalık alanda sistemlerini kurarak halatla aşağıya inip şahsı yukarı çekerek kurtarmayı başardı.

Yaklaşık 4 saat süren çalışma sonrasında kurtarılan ve sağlık durumu iyi olan Taş, ekiplere teşekkür etti.

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