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Spor

Keçiörengücü’nden 19 Mayıs kutlaması

Keçiörengücü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı antrenmanda Türk bayrağı açıp İstiklal Marşı okuyarak kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 20:29:36 -
Keçiörengücü’nden 19 Mayıs kutlaması

Keçiörengücü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı antrenmanda Türk bayrağı açıp İstiklal Marşı okuyarak kutladı.


Başkent temsilcisi Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Aktepe Stadı’nda 1,5 saat süren antrenman ardından Keçiörengücü teknik heyeti ve futbolcular Türk bayrağı açıp İstiklal Marşı okuyarak sonrasında Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.


Keçiörengücü’nün bu hareketi çevre binalarda bulunan vatandaşlardan da alkış topladı.

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