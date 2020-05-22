Keçiörengücü’nde testler yine negatif

TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü’nde, 2. kez yapılan korona virüs testlerinde pozitif vakaya rastlanmadı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeni ile birçok kulüpte olduğu gibi Keçiörengücü’nde de testler yapıldı. Başkent temsilcisinde tedbir amaçlı olarak ikinci kez Covid-19 testi yapıldı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre daha önce yapılan testlerde olduğu gibi bu kez de herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadı. Test sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Keçiörengücü, antrenmanlarına bugün devam edecek.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Dün Aktepe Tesislerimizde, futbolcularımız, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza ikinci kez korona virüs (Covid-19 PCR) testi yapıldı. Yapılan test sonucunda kulübümüzde pozitif vakaya rastlanılmamıştır."