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Aktüel Keçiören'den "Dünya Kadın Hakları Günü" kutlaması
Aktüel

Keçiören'den "Dünya Kadın Hakları Günü" kutlaması

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "Her ne sebeple olursa olsun kadınlara yönelik şiddetin karşısında olduğumuzu yüksek sesle dile getirmeliyiz"

Yeniakit Publisher
2020-12-05 15:16:33 -
Keçiören'den "Dünya Kadın Hakları Günü" kutlaması

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada "Her ne sebeple olursa olsun kadınlara yönelik şiddetin kaşsısında olduğumuzu yüksek sesle dile getirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Altınok, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Kadınlarımızın haklarını bir güne sığdırmak mümkün değildir. Kadınlarımıza karşı saygı ve sevgimizi sunmalı, onların geleceğimizi inşa eden birer mimar olduklarını her daim hafızamızda tutmalıyız. Çünkü Milli Mücadelede cepheyi besleyen Nene Hatunlar, Kara Fatmalar ve nice sembol kahraman analarımız ve kadınlarımız bu torakları bizlere vatan yapmışlardır." açıklamasında bulundu.

Başkan Altınok, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nün aynı zamanda Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkının verildiği gün olduğunu da hatırlatarak şunları aktardı:

"Büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Dünyada gördüğümüz her şey kadının eseridir' diyerek hem dünya kadınını hem de Türk kadınının ne kadar değerli olduğunu çok güzel şekilde ifade etmiştir. Bu anlamda ülkemiz kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını 5 Aralık 1934’te Anayasa ve Seçim Kanunu’nda yapılan yasa değişikliği ile vermiş ve tüm dünyaya örnek oluştur. Son yıllarda ülkemizde ve tüm dünyada kadınlara yönelik şiddetin artış göstermesi de kabul edilebilecek bir durum değildir. Her ne sebeple olursa olsun kadınlara yönelik şiddetin karşısında olduğumuzu yüksek sesle dile getirmeliyiz. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü tebrik ediyorum."

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