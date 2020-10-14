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Yerel Keçiören'de yeni mahalle konağının temelleri atıldı
Yerel

Keçiören'de yeni mahalle konağının temelleri atıldı

Keçiören Belediyesi Şehit Kubilay Mahallesi’nde yapımına başlanan yeni mahalle konağının temellerini attı.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 15:50:00 -
Keçiören'de yeni mahalle konağının temelleri atıldı

Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İlçemizdeki mahalle konaklarının sayısını çoğaltıyoruz. Vatandaşımıza özel günlerinde ev sahipliği yapan bu mekânlarımız ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet veriyor.” dedi.

Keçiören Belediyesi Şehit Kubilay Mahallesi Mahalle Konağı için çalışmalarına hız kazandırdı.  Temel betonu atılan konağın yapımını kısa sürede tamamlamayı hedefleyen ekipler, çevre düzenleme ve peyzaj çalışmasının ardından konağı hizmete açılacak.

ÜCRETSİZ HİZMET VERİYOR

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçedeki mahalle konaklarının pandemi öncesinde düğün ve nikâh gibi özel günler için ücretsiz olarak hizmet verdiğini belirtti. Altınok, “Göreve geldiğimiz ilk günden beri belediyemiz bünyesindeki Âşık Veysel Nikâh Salonu ile Yunus Emre, Çaldıran, Bademlik ve Abdürrahim Karakoç, Mevlana düğün salonlarımızda çiftlerimize ücretsiz düğün hizmeti veriyoruz. İlçe genelinde yaygınlaştırdığımız mahalle konaklarıyla özel günlerde vatandaşımıza nezih bir ortam sunuyoruz. Gençlerimiz evlenmeye karar verip de belediyemizden destek isterlerse kapımız sonuna kadar açık.” ifadelerini kullandı.

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