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Ekonomi Keçiören'de sıkı koronavirüs denetimi
Ekonomi

Keçiören'de sıkı koronavirüs denetimi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "Hem kendi canımız hem de başkalarının canı için temizlik, maske ve mesafe kurallarına muhakkak uyalım"

Yeniakit Publisher
2020-11-27 15:46:27 -
Keçiören'de sıkı koronavirüs denetimi

İSTANBUL(AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen "Kovid-19 Denetimleri" konulu genelge kapsamında ilçedeki alışveriş merkezlerinde koronavirüs denetimlerinde bulundu.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, denetimlerin her gün devam ettiğini kaydederek, "Düğün, cenaze, pazar alanları, toplu taşıma gibi alanlarda virüs daha fazla yayılıyor. Buralarda tedbirleri artırdık, gerekirse vatandaşlarımız bu tür özel organizasyonlarını ertelemeli, alışveriş yaparken de daha dikkatli olmalıdır. Mesafe koymakta sıkıntı yaşıyoruz. İşin ciddi olduğunu herkesin bilmesi gerekiyor. Hem kendi canımız hem de başkalarının canı için temizlik, maske ve mesafe kurallarına muhakkak uyalım.” ifadelerini kullandı.

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ise alışveriş merkezinde bulunan işyerlerinin denetlendiğini ve kuralların uygulanması için sıkı denetim uygulandığını belirtti.

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