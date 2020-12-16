  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Keçiören'de Sarıbeyler tandır damı için geri sayım başladı
Ekonomi

Keçiören'de Sarıbeyler tandır damı için geri sayım başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 12:53:40 -
Keçiören'de Sarıbeyler tandır damı için geri sayım başladı

ANKARA (AA) - Keçiören Sarıbeyler köyünde yapımı tamamlanan tandır damının çevre düzenleme çalışması başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi, Sarıbeyler köyünde peyzaj çalışması devam eden tandır damının açılışını yapmak için gün sayıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, tandır damının kısa süre içinde köylülerin hizmetine sunulacağını belirterek, "İlçemize bağlı köylerimizde geleneksel gıdaların üretimini teşvik etmek ve doğal gıda talebini karşılamak için yatırımlarımızı artırarak sürdürüyoruz. Bu anlamda ilkini Sarıbeyler köyümüzde inşa ettiğimiz tandır damımızda sona yaklaştık ve şu anda çevre düzenleme çalışması yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çiftçileri üretim konusunda da teşvik etmek için fide, tohum ve gübre desteği sağladıklarını aktaran Altınok, şunları kaydetti:

"Köylülerimizin el emeği göz nuruyla ürettiği tandır ekmeği sofralarımızın vazgeçilmezi olacak. Köylerimizde yaşayan kadınlarımız, hem ekmek ihtiyaçlarını karşılayacak hem de ürettikleri ekmekleri şehir merkezinde satarak ev ekonomilerine katkı sunacaklar. Unutulmaya yüz tutmuş olan bu geleneğimizi bir yandan yaşatacağız diğer yandan da sağlıklı ekmek tüketeceğiz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye düğmeye basıyor: ABD başına dert aldı... Böyle cevap vereceğiz!
Ekonomi

Türkiye düğmeye basıyor: ABD başına dert aldı... Böyle cevap vereceğiz!

ABD’nin Rusya’dan S-400 alımını bahane ederek Türkiye'ye uygulayacağı yaptırımlara misliyle mukabelede bulunulacak.

Biden'dan skandal karar! ABD Ulaştırma Bakanlığı'na LGBT'li Buttigieg'i seçti
Dünya

Biden'dan skandal karar! ABD Ulaştırma Bakanlığı'na LGBT'li Buttigieg'i seçti

ABD Başkanı Donald Trump karşısında başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden, eski rakibi Demokrat başkan adayı olan LGBT'li Pete Buttigieg'i..
ABD'nin yaptırım kararının ardından NATO'dan 'Türkiye' açıklaması
Dünya

ABD'nin yaptırım kararının ardından NATO'dan 'Türkiye' açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD'nin S-400 satın alması nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamasından üzüntü duyduğunu belirterek, 'Türk..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay