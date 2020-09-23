Keçiören'de sağlıkçılara yönelik saldırıda 2 tutuklama

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada, gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi.



Savcı, şüphelilerden M.D.Ö ile S.K'nın tutuklanması, Y.Ö, M.S.Ö ve B.O'nu ise adli kontrol şartıyla salıverilmesi talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Saldırganlardan 2'si tutuklandı

Hakimlik, şüphelilerden M.D.Ö ile S.K'yi, "kamu malına zarar verme" ve "görevini yaptırmamak için direnme" suçlarından tutuklarken, Y.Ö, M.S.Ö ve B.O'yu da adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Ne olmuştu?

Ankara'da ateşli silah yaralanması nedeniyle Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne getirilen şahıslardan biri kurtulamamıştı. Ölen kişinin yakınları sağlık çalışanlarına saldırmış, sağlıkçılar ise kendilerini korumak için barikat kurmuşlardı.