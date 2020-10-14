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Yerel Keçiören'de 'Organik Köylü Pazarı' gelir kapısı oldu
Yerel

Keçiören'de 'Organik Köylü Pazarı' gelir kapısı oldu

Keçiören Belediyesi, ilçeye bağlı köylerde tarımsal üretim yapan çiftçilerin ürünlerini satabilmeleri için Keçiören’in üç farklı noktasına ‘Organik Köylü Pazarı’ kurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 15:56:00 -
Keçiören'de 'Organik Köylü Pazarı' gelir kapısı oldu

Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çiftçilerimizin ürettikleri ürünlerin ekonomik anlamda değer bulması için ilçemizde “Organik Köylü Pazarı” kurulması için imkân sağladık. Çiftçilerimiz tarlada, bağda, bahçede, bostanda yetiştirdikleri sebze ve meyveleri burada satarak ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar.” dedi.

ÜÇ NOKTADA KURULUYOR

Keçiören Belediyesi ilçedeki çiftçilere sağladığı tohum ve fide desteğinin ardından şimdi de üretilen ürünlerin satışı için Organik Köylü Pazarı kurulması için Ayvalı Fatih, Aktepe Perşembe ve Bağlum Pazar alanlarını çiftçilere tahsis etti. Çiftçilerin büyük bir memnuniyetle karşıladığı Organik Köylü Pazarı’nı yerinde inceleyen Başkan Altınok ise çiftçilerle sohbet ederek bol kazanç temennisinde bulundu.

Altınok, Keçiören’de organik tarımsal üretimi teşvik ederek vatandaşın sağlıklı gıda tüketebilmesine imkân sağladıklarını kaydederken, çiftçilere verilen desteklerin her geçen yıl artarak devam edeceğini belirtti.

“TARIM STRATEJİK BİR KONUMA SAHİP”

Keçiören’i organik tarımsal üretimin merkezi haline getirmek için büyük bir yol katettiklerini de anımsatan Altınok, şunları dile getirdi:

“Yerli ve milli ata tohumumuzu yaygınlaştırıyoruz. Hem sağlığımız için hem de ekonomik gelir anlamında genleriyle oynanmamış olan tohumlarımızı gelecek nesillere miras olarak bırakacağız. Çiftçilerimize destek olarak verdiğimiz tohumlar ata tohumudur, organiktir ve daha lezzetlidir. Artık silah, top, tüfek yerine tarımsal üretimde güçlü olmak önemli hale geldi. Dolar, avro, nükleer silahlar, biyolojik silahlar işe yaramıyor. Özellikle Kovid-19 salgınıyla birlikte tarım daha stratejik bir konuma geldi. Köylülerimize her türlü desteği verdik, vermeye devam edeceğiz. Köylerimizi Türkiye’de örnek hale getireceğiz.”

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