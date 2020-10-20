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Yerel Keçiören'de köşe bucak temizlik
Yerel

Keçiören'de köşe bucak temizlik

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İlçemizin tüm cadde ve sokakları gece gündüz süpürülüyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 16:36:00 -
Keçiören'de köşe bucak temizlik

Temizlik ekibimizin girmediği hiçbir mahallemiz yok. 51 mahallemizin tamamında eş zamanlı devam eden temizlik çalışmalarıyla sokaklarımızı pırıl pırıl yapıyoruz. Temizlik ekiplerimiz muhtarlarımızla koordineli bir şekilde ilçemizi köşe bucak temizliyor ardından da dezenfekte çalışması yürütüyor.” dedi.

51 MAHALLEDE DETAYLI TEMİZLİK

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçedeki 51 mahallede yürütülen detaylı temizlik çalışmaları 24 saat esasına göre devam ediyor. Bu kapsamda ilçenin tüm cadde ve sokaklarında hem mıntıka temizliği yapılıyor hem de köşe bucak süpürme işlemi gerçekleştiriliyor. Ayrıca dezenfekte ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında cadde, sokak ve binaların iç kısımlarını dezenfekte ederek vatandaşa sağlıklı bir yaşam alanı sunuyor.

“GECE GÜNDÜZ SAHADAYIZ”

Başkan Turgut Altınok ise Keçiören Belediyesi tarafından yürütülen temizlik çalışmalarının mesai mefhumu olmaksızın devam ettiğini belirtti.

Altınok, şunları kaydetti:

“Daha temiz, daha huzurlu ve daha güzel bir Keçiören için gece gündüz sahadayız. Mikrobik olması muhtemel noktalarla birlikte şehrimizin her tarafında dezenfekte çalışması yürütüyoruz. Belediyemize kazandırdığımız temizlik araçlarımızla ve kurduğumuz temizlik ekibimizle ilçemizdeki her bir cadde, sokak, park, bahçe ve boş arazileri temizliyoruz. Mesai mefhumu tanımaksızın sokaklarda gece gündüz demeden vatandaşımızın sağlığı için çalışıyoruz.”

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