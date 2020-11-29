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Ekonomi Keçiören'de e-konservatuvar hizmeti başladı
Ekonomi

Keçiören'de e-konservatuvar hizmeti başladı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "Vatandaşlarımız, bu eğitim programı sayesinde kültür ve sanatla iç içe olacaklar. Piyano, bağlama, ut, gitar enstrümanların yanı sıra Türk halk müziği, Türk sanat müziği ve çocuk korosu alanlarında kendilerini geliştirme imkanı bulacaklar"

Yeniakit Publisher
2020-11-29 11:12:12 -
Keçiören'de e-konservatuvar hizmeti başladı

ANKARA (AA) - Keçiören Belediyesi Konservatuvarı, eğitim faaliyetlerini "e-konservatuvar" üzerinden sürdürmeye başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, pandemi döneminde vatandaşların sanatla iç içe olması için e-konservatuvarı hizmete sunduklarını bildirdi.

Altınok, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi 'Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz.' Vatandaşlarımızı en zor koşulda bile sanattan mahrum etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

e-konservatuvarda Keçiörenliler tarafından en çok talep edilen 7 branşın yer aldığını belirten Altınok, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız, bu eğitim programı sayesinde kültür ve sanatla iç içe olacaklar. Piyano, bağlama, ut, gitar enstrümanların yanı sıra Türk halk müziği, Türk sanat müziği ve çocuk korosu alanlarında kendilerini geliştirme imkanı bulacaklar. Konservatuvar eğitim programlarımıza katılmak isteyen vatandaşlarımız, Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarımıza (KEÇMEK) ait kecmek.keciören.bel.tr web adresinden kayıt yaptırabilirler."

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