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Ekonomi Keçiören’de 327 okul yüz yüze eğitim için dezenfekte edildi
Ekonomi

Keçiören’de 327 okul yüz yüze eğitim için dezenfekte edildi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - “Aşamalı olarak örgün eğitime başlamayı planlayan okullarımızda Kovid-19’a karşı sağlık koşullarını oluşturmak için elimizdeki tüm imkanları seferber ediyoruz”

Yeniakit Publisher
2020-09-18 11:04:16 -
Keçiören’de 327 okul yüz yüze eğitim için dezenfekte edildi

ANKARA (AA) – Keçiören Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde örgün eğitim koşullarının oluşturulması için özel dezenfekte ekibi kurarak 51 mahallede sürdürdüğü dezenfekte çalışmalarını okullarda yoğunlaştırdı ve 327 resmi ve özel okulda 5 bin 84 derslik dezenfekte edildi.

Keçiören Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, ekipler, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ortaklaşa alınan kararla 21 Eylül Pazartesi günü kademeli olarak eğitime başlayacak olan okullarda dezenfekte çalışmalarını tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilene Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 2020-2021 eğitim öğretim dönemi için ilçe sınırları içinde bulunan 327 resmi ve özel okulda 5 bin 84 dersliği dezenfekte ederek öğrenci ve öğretmenlere sağlıklı bir ortam hazırlandığını belirtti.

Altınok, ilçede 154 binden fazla öğrenci, 10 binden fazla da öğretmenin bulunduğuna işaret ederek, “Onların sağlığını korumak bizim temel görevimizdir. Aşamalı olarak örgün eğitime başlamayı planlayan okullarımızda Kovid-19’a karşı sağlık koşullarını oluşturmak için elimizdeki tüm imkânları seferber ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Keçiören’de ki dezenfekte çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Altınok, Temizlik İşleri ve Çevre Koruma müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmaların 24 saat esasına göre devam ettiğini aktardı.

Altınok, temizlik ve dezenfekte ekipleriyle mahallelerindeki her bir cadde, sokak, park, bahçe ve boş arazileri temizlediklerini ve salgın hastalığa karşı dezenfekte ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Şimdiye kadar, yüzme havuzu, okul, cami, cemevi, mescit, Kuran kursları, sağlık ocağı, muhtarlık binası, polis karakolu, eğitim ve kültür merkezi, hastane, tıp merkezi, halk eğitim merkezi, öğrenci yurdu, zabıta karakolu, mahalle konağı, stadyum, düğün salonu, emniyet müdürlüğü, vergi daireleri, taksi, dolmuş, otobüs, durak, çocuk oyun alanı, ATM ve piknik alanları gibi birçok ayrı noktada dezenfekte çalışması yürüttük.”


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