Keçiören'de 2 ton elektronik atık geri dönüşüme kazandırıldı

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, son bir yılda 2 ton elektronik atığın toplandığını ve geri dönüşüme kazandırıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında ilçede bulunan ve kullanım ömrünü tamamlayan elektronikleri toplayarak geri dönüşüme kazandırmaya devam ediyor.

Son bir yılda 2 tondan fazla atık toplayan Keçiören Belediyesi, geri dönüşüme katkı sunmak isteyen vatandaşların evlerinde atıl durumda bulunan ve taşınması güç olan elektronik atıkları ise görevliler aracılığıyla evlerden alıyor.

Vatandaşlar da elektronik atıklarını Keçiören Belediyesi'ne bağlı kültür merkezleri, spor tesisleri ve kurs merkezlerine teslim edebiliyor.





- "Sıfır Atık Belgesi'ni aldık"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Atıkların geri dönüşümü noktasında bilinçli ve sorumluluk sahibi bir toplum inşa edersek herkes gönüllü olarak doğasever olur. Biz de elektronik atıkların çevreye zarar vermemesi için vatandaşımızın kullanmadığı atıkları belediye olarak topluyoruz. Bu kapsamda, son bir yılda 2 ton elektronik atık toplandı ve geri dönüşüme kazandırıldı. Ayrıca, çocuklarımızı sıfır atık seferberliğine müdahil etmek için Okullar Arası Ödüllü Elektronik Atık Toplama Yarışması düzenleyerek olumlu neticeler aldık." ifadelerini kullandı.

Altınok, elektronik atık toplama çalışmasıyla hem ekonomiye katkı sağlandığını hem de çevre kirliliğinin önünü geçildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yüzyıllar boyunca doğaya zarar veren elektronikleri ekonomiye kazandırıyoruz. Sadece elektronik atıkları değil, birçok noktada geri dönüşümü hayata geçirdik. Geri dönüşümü hizmet içi alanda yaygınlaştırdık ve personelimizi geri dönüşüme teşvik ettik. Türkiye'de çok az belediyenin sahip olduğu Sıfır Atık Belgesi'ni aldık. Artık Keçiören Belediyesi'ne çöp kamyonu girmiyor. Atıklar kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılıyor."







