  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Keçiören'de 10 litre atık yağ getirene çanta hediye
Aktüel

Keçiören'de 10 litre atık yağ getirene çanta hediye

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "Kampanya kapsamında Keçiören sınırları içindeki işletme ve evlerde kullanılan ve atık duruma gelen bitkisel yağlar kaynağında biriktirilerek kanalizasyon sistemine karışması önleniyor" - "Toplanan bitkisel atık yağlar geri kazanım tesislerinde biyodizele ve biyogaza dönüştürülüyor"

Yeniakit Publisher
2021-01-04 11:49:07 -
Keçiören'de 10 litre atık yağ getirene çanta hediye

ANKARA (AA) - Keçiören Belediyesi tarafından bitkisel atık yağların geri dönüşümü için başlatılan kampanya kapsamında 10 litre ve üzeri atık yağ getiren vatandaşlara cüzdan da olabilen alışveriş çantası hediye ediliyor.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bitkisel atık yağların geri dönüşümü için çalışmalarını kesintisiz sürdüren belediye, 10 litre ve üzeri atık yağ getirene alışveriş çantası hediye ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, atık yağların kaynağında toplanmasına ilişkin yürütülen kampanyanın çevreyi korumak adına birçok fayda sağladığını belirtti.

Kampanya kapsamında Keçiören sınırları içindeki işletme ve evlerde kullanılan ve atık duruma gelen bitkisel yağların kaynağında biriktirilerek kanalizasyon sistemine karışmasının önlendiğinin altını çizen Altınok, "Toplanan bitkisel atık yağlar geri kazanım tesislerinde biyodizele ve biyogaza dönüştürülüyor. Ayrıca çevre bilinci oluşturmak ve geri dönüşüme aktif katılımı artırmak için geri dönüştürülebilir her türlü atığı topluyoruz. Geri dönüşüm çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Altınok, bitkisel atık yağların geri dönüşümü için başlatılan kampanya hakkında şunları kaydetti:

"Kampanyamızla vatandaşlarımızın evlerinde biriktirdikleri bitkisel atık yağlar çantaya dönüşüyor. Evinde bitkisel atık yağ biriktiren veya belediye binamızda yer alan Geri Dönüşüm Danışma birimine 10 litre ve üzeri bitkisel atık yağ getiren herkese anında çanta hediye ediyoruz. Katlanarak buzdolabına yapıştırılabilen çantayı alışverişe giden vatandaşımız kolayca kullanabiliyor. Kampanya haricinde mobil atık getirme merkezleri, atık toplama noktaları ve muhtarlıklar aracılığıyla da bitkisel atık yağları topluyoruz. Geri dönüşüm çalışmalarımız ve güncel kampanyalarımız hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlarımız '0312 359 10 27' nolu Geri Dönüşüm Danışma Hattımızı arayabilirler."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İYİ Partili vekilden skandal
Siyaset

İYİ Partili vekilden skandal "Evlat Nöbeti" çıkışı

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin eylemine devlet yetkililerinin katılmasını doğru bulmadığını söyle..
Bir siz eksiktiniz! KYK Borçluları Hareketi adlı bir grup Ankara'ya yürüme kararı aldı
Gündem

Bir siz eksiktiniz! KYK Borçluları Hareketi adlı bir grup Ankara'ya yürüme kararı aldı

Üniversite döneminde devletten kredi alan bir grup genç, vergi yapılandırması başta olmak üzere mevcut birçok yola başvurmak yerine Ankara'y..
65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır?
Yaşam

65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır?

65 yaş üstü seyahat izin belgesi al | Koronavirüs salgını sebebiyle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasıyla ilgili kısıtlamalar bulunuyo..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay