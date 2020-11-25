  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Keçiören Tepebaşı Kurs Merkezi'nde eğitime online dersliklerde devam ediliyor
Aktüel

Keçiören Tepebaşı Kurs Merkezi'nde eğitime online dersliklerde devam ediliyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "Kaliteli bir eğitim için gençlerimize hizmet veren kurs merkezimizi Kovid-19 tedbirleri kapsamında online eğitim sistemine geçirdik. Öğrenci ve velilerimizin desteğiyle, kurs merkezimizde görev yapan öğretmenlerimizin gayretiyle bu süreci bir süre daha bu şekilde götüreceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-11-25 10:09:12 -
Keçiören Tepebaşı Kurs Merkezi'nde eğitime online dersliklerde devam ediliyor

ANKARA (AA) - Keçiören Belediyesi Tepebaşı Kurs Merkezi'nde kayıtlı 1.000 öğrenci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Geliştirilmiş Uzaktan Online Eğitim Sistemi'yle canlı olarak derslerine devam ediyor.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, "yeni normal" dönemde kurs merkezinde yüz yüze eğitim alan LGS ve YKS öğrencileri için hazırlanan online altyapılı dersliklerde gruplar halinde eğitimler sürdürülüyor.

Online derslere girmek istemeyen öğrencilerin ise kullanıcı adı ve şifreleriyle "egitim.kecioren.bel.tr"ye girerek sistemde kayıtlı olan tüm derslere rahatlıkla ulaşması sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Turgut Altınok, pandeminin Tepebaşı Kurs Merkezi'ndeki eğitimler için engel teşkil etmediğini belirterek, "Pandemi sürecinde öğrencilerimizi mağdur etmemek için Geliştirilmiş Uzaktan Online Eğitim Sistemi'ni devreye soktuk. Tepebaşı Kurs Merkezimizde LGS ve YKS öğrencilerimize verdiğimiz yüz yüze eğitimleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında erteleyerek online dersliklerde sürdürmeye başladık." ifadelerini kullandı.

Her şeyin temelinde eğitim olduğunu vurgulayan Altınok, şunları kaydetti:

"Eğitim konusunda sorunlarını çözemeyen milletler muvaffak olamazlar. Biz de kaliteli bir eğitim için gençlerimize hizmet veren kurs merkezimizi Kovid-19 tedbirleri kapsamında online eğitim sistemine geçirdik. Öğrenci ve velilerimizin desteğiyle, kurs merkezimizde görev yapan öğretmenlerimizin gayretiyle bu süreci bir süre daha bu şekilde götüreceğiz."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savcı Sayan'dan tepki: Sözün bittiği yerdeyiz
Gündem

Savcı Sayan'dan tepki: Sözün bittiği yerdeyiz

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, öğretmenlerle ilgili skandal sözler sarf eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. ..
Papa'dan Kızıl Çin'i kızdıran mesaj: Uygur Türkleri...
Dünya

Papa'dan Kızıl Çin'i kızdıran mesaj: Uygur Türkleri...

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Çin kontrolündeki Doğu Türkistan bölgesinde yaşayan Uygur Türklerinin durumuna ilk kez değindi. ..
Arınç ile Erdoğan arasındaki telefon görüşmesi ortaya çıktı
Siyaset

Arınç ile Erdoğan arasındaki telefon görüşmesi ortaya çıktı

Gazeteci Abdulkadir Selvi, YİK üyeliğinden istifa kararı alan Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşme..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay